Condividi subito la notizia

Domenica 4 giugno, in occasione della Festa dello Sport, saranno prolungati gli orari di apertura dei bagni pubblici in via Masaniello (nei pressi della Basilica di San Martino), via Paolotti, Villa Garibaldi, Villetta Fabbrica Rossa e all’interno del parcheggio Orti del Duca. I servizi resteranno aperti per tutta la durata della Festa dello Sport che si svolgerà dalle 09.00 alle 22.00.

Inoltre, saranno collocati due bagni chimici in viale della Libertà all’altezza dell’incrocio con Corso Italia.

Hits: 1