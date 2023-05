Condividi subito la notizia

“ESTRAZIONE DEI TALENTI – I TEAM DELLE FACTORY INNOVACTION E STARTMAN DI LECCE E BRINDISI SI RACCONTANO”: MERCOLEDÌ 31 MAGGIO LE OFFICINE CANTELMO DI LECCE OSPITANO LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI SVILUPPATI DURANTE I PERCORSI DI ACCELERAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI REGIONE PUGLIA E ARTI E GESTITI DA OFFICINE CANTELMO E CETMA

Mercoledì 31 maggio dalle 10 alle 13 le Officine Cantelmo di Lecce ospitano “Estrazione dei Talenti: i team delle factory InnovAction e Startman si raccontano“. Organizzata dall’incubatore di startup innovative certificato The Qube, l’organizzazione di Ricerca e Tecnologia Cetma e Officine Cantelmo, l’iniziativa ha l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti dai team che hanno partecipato ai percorsi di accelerazione e accompagnamento imprenditoriale di Regione Puglia e ARTI e sviluppato la propria idea di business innovativa da realizzare in Puglia.

Promosse e gestite, rispettivamente, da Officine Cantelmo e Cetma, InnovAction e Starman sono infatti due delle 25 Factory riconosciute nell’ambito dell’intervento Estrazione dei Talenti con cui la Regione Puglia, attraverso ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione indicate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente.

La giornata avrà inizio con la divulgazione dei principi fondamentali della misura e i risultati raggiunti dal 2018 ad oggi, e seguirà con la team presentation durante la quale i Team coinvolti (Natura Illustrata, Youel, HoloTeca, Impresa Mamma, Anti T-Bike, Coex Italia, G-Storage, CromoTouch, Arabat e Material world) ripercorreranno le fasi del percorso affrontato grazie al trasferimento di competenze e strumenti utili per lo sviluppo del progetto d’impresa, partendo dalla validazione dell’idea progettuale e procedendo allo sviluppo del Team e del piano di business, fino all’eventuale posizionamento nel mercato.

Interverranno Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia), Stefano Marastoni (responsabile dell’Area Politiche per il Trasferimento Tecnologico ARTI Puglia), Marco Cataldo (presidente delle Officine Cantelmo), Marco Alvisi (Direttore del CETMA), Vanessa Coppola (Project Manager Incubatore The Qube).

Con focus specifico sull’Area prioritaria di innovazione “Comunità digitali, creative e inclusive”, l’ATS InnovAction Factory ha come capofila la società cooperativa Officine Cantelmo e un partenariato di quindici soggetti quali Incubatori e Acceleratori d’impresa di tutta Italia (fra cui The Qube, Enne3, GoDesk, CoworkingSA, Innesta), enti di formazione accreditata e associazioni impegnate nella mobilità internazionale come strumento per l’internazionalizzazione delle competenze professionali (come la Fondazione ITS Turismo Puglia, l’Agenzia per il Lavoro PmItalia Lecce, Wip – Work in Progress), imprese innovative (Mrs) e tanti altri, che dal 2021 accompagnano e valorizzano idee imprenditoriali innovative e ad alta intensità di conoscenza espresse dai Team.

35 Partner, fra i quali importanti Fondi di Investimento, Istituti Universitari di Formazione Superiore e Specialistica, qualificati Istituti di Ricerca & Sviluppo, Società di Gestione del Risparmio, Banche e Consorzi di Garanzia, Incubatori e Acceleratori d’Impresa, Distretti Produttivi, Associazioni di Categoria, Associazioni per la Promozione d’Impresa, dislocati su tutto il territorio regionale, nazionale ed anche internazionale, hanno messo a disposizione le proprie competenze e professionalità per accompagnare Team di aspiranti giovani imprenditori verso la realizzazione dei propri sogni, attraverso la FactoryStartman, coordinata da Cetma, organizzazione di Ricerca e Tecnologia (RTO) che svolge da oltre 25 anni attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel settore dei materiali avanzati, dell’ICT e dello sviluppo di prodotto. Operante sui temi dell’Area di Innovazione Prioritaria “Manifattura Sostenibile”, la Factory Startman ha strutturato, dal 2019, percorsi virtuosi in grado di affrontare le criticità delle start up, favorendo relazioni con un ambiente innovativo, capace di favorire relazioni complementari rispetto alle idee di business, grazie alle avanzate competenze trasversali e verticali nei settori applicativi dell’Aerospazio, dell’Agrifood, della Fabbrica Intelligente e Manifatturiero, dei Trasporti e della Meccanica.

