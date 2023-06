Condividi subito la notizia

Lunedì 26 giugno alle 11:30 nella Presidenza del Conservatorio di Musica Tito Schipa in via Vincenzo Ciardo a Lecce si terrà la conferenza stampa di presentazione delle rassegne “I Concerti del Conservatorio – Summer Edition” e “Tito Schipa Music Factory” (curata dalla Consulta degli studenti e delle studentesse). Per tutta l’estate, infatti, nel capoluogo salentino, tra Villa Comunale e Chiostro dei Teatini, si terranno concerti e spettacoli organizzati dal Tito Schipa,con il sostegno della Regione Puglia (Legge Regionale 29 dicembre 2017 – “Norme in favore dell’Alta formazione artistica e musicale”), con il patrocinio della Provincia di Lecce e in collaborazione con il Comune di Lecce (nel cartellone LecceInScena). Fino al 13 settembre, le due rassegne proporranno undici appuntamenti che culmineranno al Teatro Politeama Greco con il concerto dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. Alla conferenza stampa, con il direttore del Conservatorio Corrado De Bernart e il presidente della Consulta degli studenti Samuel Menga, interverranno Sebastiano Leo (assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale), Fabiana Cicirillo e Paolo Foresio (assessora alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Lecce).

“I Concerti del Conservatorio” prenderanno il via martedì 27 giugno alle 21 nel Chiostro dei Teatini con “Interc(h)ordas“. Un concerto con composizioni di Claude Debussy, Maximo Diego Pujol, Èrik Marchelie, Ryuichi Sakamoto, Roland Dyens eseguite da quartetto d’archi (Antonella Defrenza e Francesco Sabato al violino, Marcello Baldassarre alla viola e Rosa Andriulli al violoncello), arpa (Alessandra Targa) e chitarra (Stefano Sergio Schiattone). L’ensemble, costituito da docenti del Dipartimento di strumenti ad arco e a corda del “Tito Schipa”, tutti musicisti con una carriera concertistica e didattica di prestigio nazionale ed internazionale, propone un repertorio che spazia dal barocco ai giorni nostri sia in ambito solistico che cameristico. La scaletta si aprirà con le Danze sacre e profane per arpa e quartetto d’archi di Claude Debussy, commissionate al compositore e pianista francese dalla ditta Pleyel in occasione della costruzione dell’arpa cromatica, poi caduta in disuso per le grandi difficoltà di accordatura. A seguire la Suite Buenos Aires del chitarrista-compositore argentino contemporaneo Maximo Diego Pujol, ispirata ad alcuni quartieri (barrios) della sua città d’origine. La Suite Logique del compositore francese contemporaneo Érik Marchelie è invece un trittico (Prélude, Interlude e Postlude) dal linguaggio semplice e diretto. Poi il tema di “Merry Christmas Mr. Lawrence” per arpa, chitarra e quartetto d’archi del pianista-compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali, scomparso il 28 marzo scorso. In chiusura Il Tango en Skaï del chitarrista compositore franco-tunisino Roland Dyens.

