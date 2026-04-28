Sorpreso a rubare in un’auto: 25enne arrestato dalla Polizia di Stato 

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Il personale della Sezione Volante questa notte, transitando in via Japigia ha notato la presenza di due uomini che forti dell’oscurità erano fermi ai due margini della strada dando l’impressione di controllare la zona per scongiurare un eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine.
Sospettando di essere in presenza di due possibili “pali” che magari potevano dare aiuto ad altri per perpetrare il furto su un’auto in sosta, i poliziotti hanno colto sul fatto un giovane a loro già conosciuto per i suoi precedenti reati mentre era impegnato a rovistare all’interno dell’abitacolo di un veicolo.
Nonostante l’inaspettata e veemente reazione del “topo d’auto”, i poliziotti sono riusciti a fermarlo dopo alcuni concitati minuti.
La prima sommaria perquisizione personale ha permesso di recuperare nella tasca del giubbotto un martelletto multiuso.
I due complici, approfittando dell’intervento dei poliziotti nei pressi dell’auto in sosta, sono riusciti a dileguarsi e, complice la zona poco illuminata, a far perdere le loro tracce.
Il 25enne che, al momento è anche destinatario della misura di polizia dell’Obbligo di dimora dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato arrestato.
Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
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