L’Amministrazione Comunale ha acquistato e messo a disposizione dei cittadini 15 mountain bike nuove di zecca di varie dimensioni. Sono state temporaneamente affidate alle associazioni che gestiscono il progetto “Sport nei parchi” e potranno essere utilizzate gratuitamente nella zona del Parco Ortolini. Pertanto sono disponibili il sabato mattina negli orari in cui si svolgono le attività dello stesso progetto.

“Gli amanti delle due ruote che partecipano alle attività di ‘Sport nei parchi’ e hanno qualche difficoltà legata al trasporto non avranno più problemi – spiega l’Assessore allo Sport Vincenzo Angelini – in quanto troveranno la mountain bike al Parco Ortolini. A conclusione del progetto relativo alle attività sportive, potranno essere utilizzate per altri fini, ad esempio potrebbero essere messe a disposizione per fini turistici, come mezzo da utilizzare per scoprire i percorsi ciclabili che attraversano le zone più belle e suggestive del nostro territorio”.