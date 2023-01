Condividi subito la notizia

Sabato 14 gennaio 2023, alle 10, la Provincia di Matera inaugurerà i nuovi impianti dell’ITCG Loperfido-Olivetti realizzati con fondi del bilancio dell’ente nell’area sportiva dell’istituto appena riqualificata.

Alla presenza dei dirigenti scolastici del Loperfido-Olivetti, prof.ssa Antonia Anna Salerno, e dell’Alighieri, prof.ssa Marialuisa Sabino, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, dunque, taglierà il nastro dei due campetti, uno per la disputa di gare di volley e basket, l’altro per il calcio a 5. I campetti sono dotati anche di impianti di illuminazione, sì da poterne usufruire anche nelle ore serali.

“Prosegue la nostra azione di potenziamento dell’offerta scolastica – ha commentato il presidente Marrese – che non si esaurisce solo nel fornire agli studenti gli strumenti necessari all’attività formativa di aula, ma comprende anche quella sportiva e di aggregazione. Questa è solo la prima delle diverse strutture che nelle prossime settimane inaugureremo, a conferma che l’attenzione della Provincia di Matera per il settore della scuola è massima. Ringrazio il vice presidente della Provincia, Emanuele Pilato, consigliere con delega agli impianti sportivi, e l’Ufficio Tecnico provinciale per il loro apporto”.

Dopo il taglio del nastro seguirà un momento ludico-aggregativo, con gli studenti dell’Alighieri e del Loperfido-Olivetti che si sfideranno in gare amichevoli di volley, basket e calcio a 5.