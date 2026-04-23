Silletti: Ringraziamento per la testimonianza. Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata

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Gentile Sig. Melidoro,

ho letto con profonda attenzione e sincera partecipazione le Sue parole, e desidero ringraziarLa, in qualità di Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, per aver scelto di condividere la Sua esperienza.

La Sua testimonianza ha un valore che va oltre il racconto personale: restituisce dignità e fiducia a un sistema sanitario che, quando riesce a coniugare competenza e umanità, diventa davvero presidio di cura e di vita.

Le storie come la Sua sono fondamentali, perché rendono visibile ciò che spesso resta silenzioso: il lavoro quotidiano di professionisti che, con dedizione e responsabilità, accompagnano i pazienti nei momenti più fragili, senza mai smarrire il senso più autentico della loro missione.

Accolgo con grande rispetto il Suo ringraziamento e mi farò parte attiva affinché venga portato a conoscenza dei medici e degli operatori sanitari da Lei citati. È giusto che il loro impegno trovi riconoscimento, non solo nelle istituzioni ma anche nella voce di chi ha vissuto sulla propria pelle il valore della cura.

La Sua guarigione è un segnale di speranza, ma anche una responsabilità per tutti noi: continuare a lavorare affinché ogni cittadino possa sentirsi accolto, ascoltato e curato con la stessa attenzione e dignità.

Grazie per averci ricordato, con le Sue parole, che la sanità non è fatta solo di strutture e procedure, ma soprattutto di persone.

Con stima e gratitudine,

La Garante del diritto alla salute

Regione Basilicata

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