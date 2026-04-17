IL NUOVO SINGOLO DI FLAME, RAPPER LUCANO – DEEPENDENZA

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DEEPENDENZA

“Deependenza” è il nuovo singolo di Flame, nato nell’estate scorsa dalla collaborazione con i produttori Light e Saverio Bacino. Il mix e master del brano è stato curato da Brucaliffo Studio.

Il brano si distingue per un sound eclettico e contemporaneo, che unisce sonorità rap moderne a una tematica profonda e delicata: la dipendenza.

Il titolo del singolo è un neologismo che fonde il termine inglese “Deep” (profondo) con la parola “dipendenza”, con l’obiettivo di amplificare il significato e l’impatto emotivo.

Attraverso il brano, Flame racconta in prima persona il proprio rapporto con le dipendenze, intrecciando piccole storie ed episodi vissuti lungo il suo percorso di vita. Il racconto si sviluppa senza giudizi né preconcetti, assumendo la forma di un vero e proprio reportage emotivo.

Il videoclip trae esplicita ispirazione dal film “Il settimo sigillo” (1957) di Ingmar Bergman. In particolare, richiama la celebre partita a scacchi tra il cavaliere — interpretato da Flame — e la Morte, metafora della lotta interiore e simbolo del destino dell’artista e dei personaggi presenti nel video.

Il video è stato girato interamente in Basilicata, con il coinvolgimento di attività locali, valorizzando il territorio e le sue realtà. Le riprese, il color grading e il montaggio sono stati curati da Domenico Lamanna.

Flame firma nuovamente la sceneggiatura, curando ogni dettaglio visivo per rafforzare il messaggio del brano.

Nel videoclip vengono rappresentate diverse forme di dipendenza, tra cui il gioco d’azzardo, l’alcol e l’uso degli apparecchi elettronici. I protagonisti sono persone comuni, non attori professionisti, ma capaci di restituire autenticità e intensità alle scene.

Il finale resta volutamente aperto: tutto si conclude o si trasforma, lasciando spazio alla libera interpretazione dello spettatore.

VIDEOCLIP :

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