Scuola di politica “Alcide De Gasperi”: Forza Italia Giovani Basilicata e Forza Italia Potenza danno il via al percorso formativo

Condividi subito la notizia

Sabato 18 aprile alle ore 17:00, presso la sede regionale di Forza Italia a Potenza in via del Gallitello 281, il movimento giovanile di Forza Italia Basilicata e la segreteria cittadina di Forza Italia Potenza presenteranno al pubblico la propria scuola di formazione politica, che da qui ai prossimi mesi preparerà i giovani azzurri su vari aspetti della vita di un amministratore, dal lato tecnico al lato più umano. L’iniziativa vedrà la presenza di vari ospiti e interverranno il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro, il Responsabile Regionale Formazione di Forza Italia Giovani Basilicata Filippo Solimando, la Responsabile Nazionale Rapporti Esterni di Forza Italia Giovani Roberta Taddei, la Responsabile Nazionale Formazione di Forza Italia Giovani Livia Bonacini, i membri della Segreteria Cittadina di Forza Italia Potenza Enzo Fierro e Giovanni Conte, i Consiglieri Regionali Michele Casino, Gianuario Aliandro e Fernando Picerno, l’Assessore Regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo, i Segretari Provinciali di Forza Italia Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli, i Segretari Provinciali di Forza Italia Giovani Michele Nobile e Antonella Iacovino, il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni e il Ministro per le riforme istituzionali e Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La scuola, fortemente voluta dai giovani azzurri, avrà come obiettivo quello di formare i ragazzi ad affrontare tutte le sfide che si presentano ad un amministratore, perché Forza Italia ha sempre creduto ed investito nella formazione della classe dirigente del domani. Non basta immaginare il futuro, ma serve prepararsi a guidarlo con competenza, responsabilità e visione. È da questo impegno che prende forma una nuova generazione pronta a mettersi al servizio della comunità.

Si potrà partecipare all’evento anche da remoto attraverso la piattaforma Zoom tramite il link che sarà diffuso sulle pagine di Forza Italia Giovani Basilicata.

Views: 2