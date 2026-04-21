Scomparsa del giornalista Antonio Mutasci, il cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata

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La Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, esprime, a nome del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina Territoriale e di tutto il personale di segreteria, profondo e sincero cordoglio per la prematura scomparsa del collega Antonio Mutasci.

Giornalista sportivo stimato e appassionato, profondamente legato alla sua terra, Antonio ha raccontato con competenza e rigore il mondo dello sport lucano, distinguendosi per professionalità, correttezza ed equilibrio. Nel corso della sua attività ha saputo guadagnare il rispetto dei colleghi e delle comunità che seguiva quotidianamente, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’informazione sportiva.

Numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio e di affetto espressi da colleghi, amici, società sportive e lettori, a testimonianza della stima e del legame umano costruito nel tempo, oltre che delle sue riconosciute qualità professionali.

“La scomparsa di Antonio rappresenta una perdita grave per la comunità giornalistica lucana e per il mondo dell’informazione sportiva. Viene a mancare un giovane collega che ha saputo interpretare con passione e serietà il proprio ruolo – dichiara la Presidente Ruggi – con lui viene meno anche una persona con la quale ho avuto modo di condividere un rapporto umano improntato a stima e sincera amicizia”.

I funerali si terranno mercoledì 22 aprile alle 10.30 nella chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello.

L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che oggi ne piangono la scomparsa, custodendone il ricordo e l’esempio.

Potenza, 21 aprile 2026

La Presidente

Sissi Ruggi

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