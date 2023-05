Condividi subito la notizia

“Siamo felici di leggere le parole di un monumento della medicina mondiale come l’americano Robert Montgomery che ha elogiato l’ospedale di Matera e la professionalità dei nostri medici e sanitari. Un riconoscimento inaspettato e quindi ancora più importante”. Lo afferma in una nota il direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti.

A commentare l’intervista a Montgomery che è direttore del “NYU Langone Transplant Institute” di New York, anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “I complimenti di un luminare come Montgomery rendono onore ai medici e ai sanitari dell’ospedale di Matera, troppo spesso nel mirino di un’aggressione politica e propagandistica. Il medico americano riporta tutto alla giusta dimensione, ma soprattutto gratifica il lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono cure e servizi a Matera e provincia, in questo caso anche a chi viene a Matera per turismo. Bisogna essere orgogliosi della nostra sanità e intanto ringraziamo il professor Montgomery”.

Per l’assessore alla Salute della Regione Basilicata e vicepresidente della giunta regionale, Francesco Fanelli, “l’esperienza di Robert Montgomery dona nuova luce all’impegno, alla dedizione e alla professionalità di chi lavora presso l’Ospedale di Matera, che rendono lustro alla nostra regione e all’Italia intera. Siamo fieri dei nostri medici e dei nostri sanitari”.

