Sanità, a Matera tornano i corsi OSS: 60 posti dopo anni di stop

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L’ASM riattiva la formazione per operatori socio-sanitari. Friolo: «Investire sulle competenze per migliorare l’assistenza»

È stato inaugurato questa mattina il nuovo corso per Operatori socio-sanitari (OSS) dell’ASM di Matera, segnando la ripartenza della formazione dopo anni di stop. L’ultima edizione risaliva infatti al biennio 2017-2018.

Il percorso mette a disposizione complessivamente 60 posti, suddivisi in due classi da 30 partecipanti, e avrà una durata annuale per un totale di 1.000 ore. Le attività si svolgeranno in presenza presso il Presidio ospedaliero “Madonna delle Grazie”, nelle aule dedicate alla formazione.

L’obiettivo è formare figure professionali capaci di rispondere ai bisogni primari della persona, promuovendone autonomia e benessere, e di operare con competenze specifiche nei servizi socio-sanitari.

Il corso è attivato nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Deliberazione della Regione Basilicata n. 654/2002 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

«Con la riattivazione del corso OSS – sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo – rafforziamo il sistema dei servizi socio-sanitari del territorio. Investire nella formazione significa garantire qualità dell’assistenza e rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità».

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