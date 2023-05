Condividi subito la notizia

Una giornata importante per l’Università degli Studi della Basilicata, quella di mercoledì 24 marzo alle ore 9.00 in Aula Magna di Ateneo, presso il Campus di Macchia Romana a Potenza, quando si terrà la presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale Abilitante a ciclo unico in Farmacia.

La presentazione del nuovo Corso di Laurea, alla quale parteciperanno rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Associazioni dei Giovani Farmacisti della Regione (A.Gi.Far.), è stata organizzata per gli studenti che a oggi si trovano a dover decidere sul percorso universitario da dover intraprendere.

Si tratta di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con la possibilità di ottenere l’abilitazione professionale contestualmente al conseguimento del titolo di studi, avendo anche la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti con profili differenti a seconda delle preferenze dello studente.

Durante l’incontro sarà presenta una panoramica del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Abilitante in Farmacia e della sua offerta formativa finalizzata alla ricerca farmaceutica e clinica, alla vita del farmaco e alle nuove frontiere di diagnosi e terapia, alla professione del farmacista e a tutti gli altri sbocchi professionali.

Quello del farmacista è un ruolo in continua evoluzione, fortemente richiesto dal mondo del lavoro, come testimoniano i livelli estremamente bassi di disoccupazione dei laureati.

Il nuovo Corso di Laurea Magistrale Abilitante a Ciclo Unico in Farmacia, formerà un farmacista esperto e preparato, non solo al corretto uso dei medicinali ma anche su nozioni gestionali, di marketing e sul suo nuovo ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale. Una professione, quella del farmacista, che regala grandi soddisfazioni partendo da un rapporto diretto e fiduciario con il paziente, ma che apre numerosi altri sbocchi lavorativi come testimoniato dai tanti colleghi che si sono già laureati in UniBas. La figura del farmacista che si formerà in questo percorso, sarà non solo quello di un professionista del farmaco, ma anche di colui che, nell’ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dettati dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell’industria farmaceutica, in una prospettiva allargata di gestione della salute del cittadino.

La possibilità di accesso per il prossimo Anno Accademico sarà per 100 nuove matricole che dovranno sostenere un test di accesso (TOLC-F), presso l’Università degli Studi della Basilicata. Il test di accesso verterà su argomenti propri della biologia, chimica, matematica, fisica, ragionamento logico e comprensione del testo e si potrà accedere presentando domanda di inserimento in graduatoria nei termini definiti dal bando attraverso il sistema gestione carriere dell’Ateneo Lucano.

