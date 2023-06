Condividi subito la notizia

Si terrà sabato 24 giugno, nell’auditorium ell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il Convegno “La relazione terapeutica: dalla storia alla clinica dei pazienti con disturbi gravi della personalità” promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera. L’evento vedrà come ospite d’eccezione il Professor Antonio Semerari, psichiatra, psicoterapeuta, docente di Psicoterapia alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Università Vita Salute, San Raffaele di Milano

uno dei maggiori psicoterapeuti italiani, tra i massimi esperti a livello nazionale ed internazionale sul tema dei disturbi di personalità. Ad aprire i lavori sarà il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti, insieme al Direttore Sanitario, Giuseppe Magno. Responsabili scientifici del convegno sono la psicologa Antonella Magno e Vincenzo Pierro, direttore facente funzione del Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ASM. Il convegno ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera, della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva- SITCC.

Matera, 21 giugno 2023

Dott. Giovanni Martemucci

Portavoce Azienda Sanitaria Locale Matera

