Taranto, 23 giugno 2023 – Verifiche sul possesso dei requisiti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e del rilascio dell’accreditamento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. – RSA E CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI.

In merito alle ultime notizie pubblicate da alcuni organi di stampa, per procedere a una valutazione puntuale e in linea con lo stato reale relativo alle verifiche sul possesso dei requisiti ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e del rilascio dell’accreditamento, relativamente alle RRSSAA e ai Centri Diurni Anziani e Disabili insistenti nella provincia di Taranto, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto puntualizza quanto segue.

Il Dipartimento Promozione della Salute e del benessere Animale – Sezione Strategie Governo dell’offerta – Servizio strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria ha prodotto i seguenti incarichi per il Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto.

A) 10 conferme autorizzazione all’esercizio RSA “NON AUTOSUFFICIENTI” R.R. 4/2019

B) 8 conferme autorizzazione all’esercizio “CENTRO DIURNI NON AUTOSUFFICIENTI” R.R. 4/2019

C) 3 conferme autorizzazione all’esercizio “RSA DISABILI” R.R. 5/2019

D) 18 conferme autorizzazione all’esercizio “CENTRI DIURNI DISABILI” R.R. 5/2019

per un totale di 39 Strutture da sottoporre a conferma dell’autorizzazione all’esercizio.

Le attività di verifica condotte hanno riscontrato quanto segue:

A) Erano da verificare 10 RSA “NON AUTOSUFFICIENTI” di cui al R.R. 4/2019

Tutte le verifiche sono state completate e sono stati trasmessi agli Uffici Regionali 8 pareri favorevoli e 2 pareri contrari per carenza dei requisiti organizzativi.

B) Erano da verificare 8 CENTRI DIURNI “NON AUTOSUFFICIENTI” di cui al R.R. 4/2019

Tutte le verifiche sono state completate e sono stati trasmessi agli Uffici Regionali 2 pareri favorevoli e 6 pareri contrari per carenza dei requisiti organizzativi.

C) Erano da verificare 3 RSA “DISABILI” di cui al R.R. 5/2019

Tutte le verifiche sono state completate e sono stati trasmessi agli Uffici Regionali 3 pareri contrari per carenza dei requisiti organizzativi

D) Erano da verificare 18 CENTRI DIURNI “DISABILI” di cui al R.R. 5/2019

Tutte le verifiche sono state completate e sono stati trasmessi agli Uffici Regionali 11 pareri favorevoli, 5 pareri contrari per carenza dei requisiti organizzativi, mentre per 2 strutture di proprietà di amministrazioni comunali, nelle quali sono rispettati i requisiti organizzativi, è in atto la risoluzione di alcune minime carenze strutturali.

Pertanto, alla data odierna, sono stati completati tutti gli incarichi affidati al Dipartimento di Prevenzione da parte dei competenti Uffici Regionali con i seguenti riscontri:

Totale strutture da verificare 39: di cui 21 pareri favorevoli, 16 pareri contrari, 2 strutture in fase di risoluzione di minime non conformità di tipo strutturale.

Per quanto attiene, invece, gli incarichi finalizzati al rilascio degli accreditamenti istituzionali, al Dipartimento di Prevenzione di Taranto sono state assegnate 34 strutture da verificare, tutte ricadenti nella provincia di Brindisi. In relazione alle verifiche da adottarsi ai fini dell’espressione del parere per la verifica dei requisiti di accreditamento, così come statuito dalla L.R. 9/2017, prima deve essere completato l’iter per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio da parte della ASL Brindisi, e solo dopo è attuabile la verifica relativa ai requisiti di accreditamento.

Una settimana fa, il 15 giugno 2023, la ASL Brindisi ha trasmesso l’elenco delle strutture per le quali ha operato la verifica circa la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, indicandone i relativi esiti, e dettagliatamente sono stati riportati completati 8 centri diurni di cui al R.R.5/2019 (disabili) e 4 RSA di cui al R.R. 4/2019 (anziani non autosufficienti).

In attesa che l’ASL Brindisi completi le verifiche di propria competenza, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto, al fine di concludere la verifica dell’accreditamento (34) ha già richiesto e sollecitato tutte le strutture interessate alla consegna della documentazione aggiornata, concedendo cinque giorni dalla data di ricezione della nota: 23 strutture hanno già inoltrato nella settimana in corso tutta la documentazione richiesta, mentre 11 ancora non hanno riscontrato.

Pertanto, il Dipartimento di Prevenzione di Taranto si è già attivato per la verifica preliminare di audit di quanto trasmesso dalle 23 strutture e già per 1 struttura si è provveduto ad operare l’audit di verifica anche in loco ed è in fase di emissione il relativo parere.

È necessario precisare che i dati che spesso sono stati riportati su alcune testate giornalistiche in merito all’esiguo numero di verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione di Taranto sono riferite a un report inviato agli Uffici regionali lo scorso 20 settembre, pertanto assolutamente lontano dai dati reali che qui sono stati evidenziati e che rappresentano alla data odierna il 100% degli incarichi ricevuti.

