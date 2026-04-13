Sabrina Carpenter colpisce e conquista il Coachella per la prima volta come Headlinerdal dal 17 aprile su Radio Laser “HOUSE TOUR”

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«Ha conquistato senza alcun dubbio il pubblico del Coachella con uno show in puro stile Holliwoodiano» – Billboard Italia

«È stato semplicemente grandioso. La perfezione, se parliamo di concerto pop. Per tutti gli altri, forse è la conferma che siamo davanti a una popstar con una visione di intrattenimento sexy e leggero che di sti tempi serve parecchio» – Rollingstone Italia

«Piaccia o meno, quando lei sale sul palco c’è qualcosa di magico che si crea. Ha superato il test da headliner? Sì, certo che sì» – Skytg24 Italia

SABRINA CARPENTER COLPISCE E CONQUISTA IL COACHELLA PER LA PRIMA VOLTA COME HEADLINER DAL 17 APRILE DISPONIBILE NELLE RADIO ITALIANE “HOUSE TOUR”

Nel weekend, la superstar globale Sabrina Carpenter, vincitrice ai Grammy Awards, ha ribadito al mondo la propria unicità con una performance spettacolare come headliner – per la prima volta in carriera – della prima serata del Coachella Festival 2026. Acclamata dalla critica e dal pubblico presente (e collegato da tutto il mondo) Sabrina ha trasformato il festival nel proprio personale show holliwoodiano: il Sabchella è stato un tripudio di scenografie, ballerini, atmosfere retro e la presenza scenica e vocale inimitabile di Sabrina Carpenter.



Sabrina ha aperto il concerto proprio con “House Tour”, il suo ultimo singolo estratto dall’album campione di incassi “Man’s Best Friend”, che da venerdì 17 aprile sarà in rotazione nelle radio italiane. A poche ore dall’apertura del preorder, inoltre, lo speciale LP 45 giri del nuovo singolo, che sarà disponibile dal 26 giugno, è andato sold out.



“House Tour” si è affermato come uno dei brani di punta dell’album, totalizzando 300 milioni di stream globali dalla sua uscita. Il video, diretto da Sabrina Carpenter insieme a Margaret Qualley, vede la partecipazione di entrambe accanto a Madelyn Cline. Il videoclip segue il trio mentre si muove all’interno di una lussuosa villa di Hollywood tra eccessi e simboli di ricchezza, fino all’irruzione della polizia che dà il via a una fuga a bordo di un furgone rosa, su cui compare la scritta “Pretty Girl Cleanup Crew”, evidenziando il tono provocatorio che definisce il brano.



“Man’s Best Friend” ha ottenuto la certificazione di platino RIAA e ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, conquistando le vette delle classifiche in Regno Unito, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e Svizzera. Un successo globale che conferma la crescita artistica dell’artista, che si prepara a salire sul palco del Coachella per la prima volta da headliner: il videoclip segna infatti l’inizio di un’incredibile settimana che culminerà con la sua attesissima esibizione il prossimo venerdì 10 aprile.



Sabrina Carpenter continua a consolidare il suo successo anche in Italia, dopo aver chiuso il 2025 alla #4 posizione della Billboard Top Artists 2025 e aperto il 2026 con due album contemporaneamente nella Top 10 della Billboard 200 (Man’s Best Friend alla #5 e Short n’ Sweet alla #10). Sabrina Carpenter aveva già ottenuto nell’anno appena concluso uno dei traguardi più ambiti, conquistando sei nomination ai Grammy Awards per il singolo “Manchild” – Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance e Best Music Video – e due per “Man’s Best Friend” – Album of the Year e Best Pop Vocal Album, confermandosi come una delle popstar più influenti della scena internazionale.



Sabrina Carpenter non si ferma e da quasi due anni continua a confermare il suo successo crescente, non solo grazie alla vittoria ai Grammy Awards 2025 con tre premi – Best Pop Vocal Album con “Short n’ Sweet”, Best Pop Solo Performance con “Espresso” e Best RemixedRecording con “Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)” – ma anche con il suo debutto ufficiale nella Top10 IFPI degli artisti più venduti del 2024. “Short n’ Sweet”, disco d’oro in Italia, ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e ha avuto uno dei più grandi debutti globali del 2024.

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