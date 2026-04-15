S.S. Jonica: la Polizia di Stato ferma un mezzo con nove extracomunitari condotto senza patente

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Nel pomeriggio di ieri 14 aprile, lungo S.S. 106 Jonica in direzione Taranto, gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno proceduto al controllo di un mezzo durante un servizio di controllo del territorio.

A bordo del veicolo viaggiavano nove stranieri – otto pakistani e un afgano – tutti regolari sul territorio nazionale.

Gli accertamenti hanno, però, rilevato una irregolarità: il conducente era privo di patente di guida, e, pertanto, gli operatori hanno proceduto alla relativa contestazione per violazione del Codice della Strada e al fermo amministrativo del mezzo.

Gli accertamenti si inseriscono nell’ambito dei controlli intensificati lungo le principali arterie della zona, finalizzati a garantire il rispetto della legalità.

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