Ruoti e Muro Lucano protagonisti a Open Outdoor Experiences 2026: natura, gusto e avventura al NEXT di Paestum

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Il Comune di Ruoti, con il Comune di Muro Lucano, in collaborazione con la Pro Loco di Ruoti, è presente alla quarta edizione di Open Outdoor Experiences, la grande manifestazione dedicata al turismo esperienziale, al benessere e alle attività all’aria aperta, in corso presso il NEXT di Paestum fino a domenica pomeriggio.

Un’occasione straordinaria per portare sul palcoscenico nazionale le bellezze di un territorio autentico, attraverso un pacchetto esperienziale pensato per chi cerca il viaggio come forma di scoperta vera: “Ruoti – Experience: Natura, Gusto e Avventura”.

Un pacchetto che racconta un territorio

Il progetto presentato unisce in un’unica proposta tutto ciò che quest’angolo di Basilicata sa offrire: i sentieri immersi nel Bosco di Ruoti, i paesaggi suggestivi di Muro Lucano, i sapori autentici della tradizione contadina, le emozioni delle attività outdoor e il calore di comunità che custodiscono le proprie radici con orgoglio. Natura, sport, enogastronomia e cultura locale si fondono in un’esperienza completa, capace di attrarre un turismo consapevole e alla ricerca di autenticità.

I pacchetti proposti includono una serie di esperienze curate in collaborazione con associazioni locali, guide professioniste del territorio e strutture ricettive della zona, garantendo un’offerta integrata, qualificata e profondamente radicata nella realtà locale. Ogni esperienza è pensata per accompagnare il visitatore alla scoperta autentica del territorio, affidandosi alla competenza e alla passione di chi lo vive ogni giorno.

L’Amministrazione comunale di Ruoti e il Comune di Muro Lucano uniscono le forze per promuovere insieme un’offerta turistica di qualità, mentre la Pro Loco di Ruoti anima la proposta con il suo instancabile lavoro di valorizzazione delle tradizioni locali, dell’accoglienza e delle radici culturali del territorio.

Una squadra compatta che dimostra come la promozione turistica possa nascere dalla collaborazione e dall’identità condivisa di una comunità, coinvolgendo operatori, professionisti e realtà associative in un progetto comune di sviluppo locale sostenibile.

Ruoti vi aspetta!

Open Outdoor Experiences 2026 è il contesto ideale per scoprire o riscoprire questi borghi lucani: tra il verde del Bosco di Ruoti, i panorami di Muro Lucano e un’accoglienza genuina che fa sentire ogni ospite a casa.

Comune di Ruoti

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