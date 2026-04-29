 RUBATE LE PIANTINE DELLE NUOVE AIUOLE DI VIA MANZONI

Condividi subito la notizia

STAMATTINA GLI ASSESSORI SCARAMUZZI, PERLINO E LACOPPOLA CON GLI ALUNNI DELLA MANZARI BUONVINO PER SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ SULLA CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO: “SI ASCOLTI LA VOCE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”

Questa mattina gli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, alla Conoscenza Vito Lacoppola, e all’Ambiente Elda Perlino, in seguito al verificarsi di atti ai danni delle nuove aiuole di via Manzoni, hanno incontrato gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia comunale Manzari Buonvino, per un’iniziativa di sensibilizzazione sulla cura dello spazio pubblico e del verde urbano.

Le sezioni dell’infanzia della scuola di via Manzoni, d’intesa con l’amministrazione comunale, hanno ideato la realizzazione di cartelli che richiamano al rispetto del bene pubblico e delle regole di civile convivenza, in risposta ai furti di alcune piantine presenti nelle nuove aiuole, posizionate proprio davanti all’ingresso della scuola e di recente inaugurate, nell’ambito dei lavori di riqualificazione complessiva della strada.

Il progetto di pedonalizzazione di via Manzoni, infatti, ha previsto, nel tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio, la piantumazione di alberi di terebinto, specie sempreverde, e la realizzazione di aiuole con piantine ed essenze mediterranee.

“Da qualche giorno abbiamo liberato dalle recinzioni i primi isolati di via Manzoni, rendendo la strada nuovamente fruibile ai pedoni, nella sua nuova veste – hanno spiegato gli assessori -. Purtroppo, però, nelle ultime ore abbiamo dovuto constatare che sono state rubate diverse piantine. Le nuove aiuole, inoltre, sono già piene di deiezioni canine e qualche piccolo rifiuto. Sono immagini che creano rabbia ed enorme dispiacere, in primis alla comunità scolastica della Manzari Buonvino: bambini e insegnanti, infatti, hanno espresso il desiderio di prendersi cura di quelle aree verdi, ora che finalmente possono godere in sicurezza di un grande spazio pedonale all’ingresso del plesso. Con la scuola abbiamo, dunque, deciso di arricchire le aiuole con cartelli e frasi che richiamino tutti al rispetto delle regole e alla cura dello spazio pubblico. Confidiamo che, se l’appello arriva dai nostri bambini, sentiremo tutti il dovere di ascoltarlo”.

Views: 1