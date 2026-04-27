Riscontro Asl Taranto. 

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In merito alla nota ripresa in data odierna da diverse redazioni sull’attesa di un paziente al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, il dottor Giuseppe Turco, direttore del MECAU dell’Asl Taranto, riscontra quanto segue.

Il paziente giunge in Pronto Soccorso per trauma cranio facciale il 23 aprile alle ore 10.56 e viene dimesso il 24 aprile alle ore 18.00 circa. Riporta trauma cranio facciale con fratture delle ossa nasali, per le quali si richiede consulenza otorinolaringoiatrica. Per questo tipo di traumi, il digiuno è d’obbligo nelle prime ore, per il rischio di vomito che potrebbe portare a una broncopolmonite ab ingestis gravissima. Inoltre, sono state eseguite due tac a distanza di 12 ore dopo consulenza neurochirurgica. Il paziente è stato trattenuto in pronto soccorso qualche ora in più, per eccesso di sicurezza, e dimesso in totale sicurezza.

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