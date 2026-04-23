RAPINA IN PIENO GIORNO al centro Commerciale Heraclea di Policoro (Mt).

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di Mary Padula

ASSALTO IN GIOIELLERIA

Momenti di puro terrore questa mattina a Policoro, dove un commando, verosimilmente, armato ha preso di mira una nota gioielleria del centro commerciale.

Erano da poco passate le 9:00 quando tre uomini, con il volto coperto e con i guanti, hanno fatto irruzione in una gioielleria sita nel Centro Commerciale di Policoro (Mt). Secondo le prime testimonianze, i malviventi erano. verosimilmente, armati di mitra.

L’azione è stata fulminea e mirata: i rapinatori hanno svuotato la vetrina principale dedicata all’oro 18 carati.

Immediato l’intervento delle autorità per i rilievi e l’avvio delle indagini. Sul luogo della rapina sono attualmente impegnati in modo congiunto:

Il Commissariato di Polizia di Policoro;

Il Comando dei Carabinieri di Policoro;

La Guardia di Finanza di Policoro.

I tre rapinatori sono fuggiti a bordo di una Giulietta, poi data alle fiamme sulla S.s. 106 jonica per dileguarsi con l’aiuto di un complice su una seconda auto.

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