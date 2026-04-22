Quarto (FdI): Solidarietà al Presidente Meloni: offese inaccettabili, attacco all’Italia

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“Dispiace vedere come una donna alla guida del Governo come Giorgia Meloni sia vittima di attacchi politicamente folli e alquanto sessisti, ingiustificati e deplorevoli. Non siamo di fronte a una semplice aggressione verbale, ma a un attacco diretto alla dignità istituzionale dell’Italia. Colpire il Presidente del Consiglio con espressioni volgari e offensive significa colpire il nostro Paese, la sua credibilità e il ruolo che oggi riveste nello scenario internazionale” – lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, esprimendo piena e convinta solidarietà al Presidente del Consiglio per le gravi offese pronunciate nei suoi confronti durante una trasmissione televisiva russa. “Il Presidente Meloni sta affrontando, in una fase storica particolarmente complessa, crisi geopolitiche e tensioni che non hanno precedenti recenti – prosegue – e lo sta facendo con determinazione, lucidità e autorevolezza, muovendosi con fermezza ma anche con equilibrio, contribuendo a costruire spazi di dialogo e a rafforzare il posizionamento dell’Italia nei contesti internazionali. È proprio questa capacità di rappresentare l’Italia con credibilità e peso politico che evidentemente dà fastidio e genera reazioni scomposte e inaccettabili. L’Italia è una Repubblica fondata sul rispetto delle persone e delle istituzioni – conclude Quarto – e non possiamo accettare che il confronto internazionale venga degradato a propaganda e insulto. In momenti come questi è necessario fare fronte comune, difendere il ruolo del nostro Paese e sostenere con chiarezza chi lo rappresenta a livello internazionale, come il nostro Presidente Giorgia Meloni”.

Pierantonio Lutrelli

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