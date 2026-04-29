Quarto (FdI): “Natuzzi, bene il tavolo al Mimit. Ora patto strategico per un comparto chiave del Made in Italy”

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“Accogliamo con favore l’attivazione del tavolo permanente al Mimit sul Gruppo Natuzzi, alla presenza del ministro Adolfo Urso e del presidente Vito Bardi: un passaggio importante che conferma l’attenzione delle istituzioni verso un comparto strategico per la Basilicata e per l’intero Mezzogiorno”. A sostenerlo è Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata. “Nei giorni scorsi – prosegue – abbiamo evidenziato con chiarezza il valore del distretto del mobile imbottito tra Basilicata e Puglia e la necessità di un intervento strutturato Il tavolo interregionale rappresenta oggi uno strumento concreto per accompagnare la vertenza e costruire una prospettiva industriale solida. Parliamo – aggiunge Quarto – di una eccellenza del Made in Italy, fatta di competenze, qualità produttiva e capacità imprenditoriale che ha reso il territorio competitivo sui mercati internazionali e che non può essere dispersa. Migliaia di lavoratori e un indotto fondamentale attendono risposte certe. È necessario ora un salto di qualità – sottolinea – attraverso un vero patto strategico che metta insieme Governo, Regioni, azienda e parti sociali, con interventi mirati sul piano industriale, organizzativo e occupazionale, capaci di garantire continuità produttiva e prospettive di sviluppo. Difendere il comparto del mobile imbottito – conclude Quarto – significa difendere lavoro, competenze e identità produttiva del territorio. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare il settore e a dare certezze ai lavoratori e alle loro famiglie”.

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