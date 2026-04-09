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Rosa (FDI): presentazione in Senato, lunedì 13 aprile, presso la sala Zuccari

Si terrà il giorno 13 aprile p.v., alle ore 15.00, a Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani la presentazione del “PROGETTO LucAS. Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche”; progetto della Regione Basilicata, di studio integrato per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute della comunità locale, che punta ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei territori che subiscono una forte pressione ambientale e sanitaria e a coadiuvare le Istituzioni nell’adozione di politiche innovative finalizzate a diffondere una cultura partecipata della sorveglianza sanitaria e della cura preventiva delle persone.

L’evento vedrà la partecipazione del Presidente della Regione, Vito Bardi, degli Assessori regionali all’Ambiente ed alla Sanità, Laura Mongiello e Cosimo Latronico, del Responsabile Esecutivo Progetto LucAS, Michele Busciolano, della Responsabile Scientifica Progetto LucAS, Rosanna Cifarelli.

Saranno presenti il Presidente del Senato, On.le Sen. Ignazio Larussa, il Sottosegretario alla Sanità, On.le Marcello Gemmato, e il Presidente di Fratelli d’Italia al Senato, On.le Sen. Lucio Malan.

Auspicando nell’invio di un corrispondente, si ricorda che, per l’accesso, è necessario accreditarsi inviando una mail a maria.bonsera@senato.it.

Potenza, 9.04.2026

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