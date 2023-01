Condividi subito la notizia

Duemila le famiglie materane dall’inizio del 2023 sono alle prese con i disagi per il mancato avvio della mensa scolastica: ciò è avvenuto senza un sufficiente preavviso da parte dell’Amministrazione comunale e senza nemmeno conoscere i tempi necessari al ripristino del servizio.

Se si dovesse tenere conto del bando predisposto dal Comune di Matera, il rischio è che la somministrazione dei pasti agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado debba riprendere addirittura tra un paio di mesi: salvo un atto di buona volontà della ditta vincitrice della gara, che potrebbe cercare di anticipare i tempi.

Le difficoltà per gli alunni, per le famiglie e per le scuole sono enormi: si tratta di riorganizzare i tempi di lavoro e gli spostamenti, fare ricorso a baby sitter, modificare i ritmi di vita dei bambini, scombussolare gli orari scolastici con conseguenze anche sull’apprendimento. Sarebbe comprensibile e giustificabile se tutti questi disagi fossero limitati ad alcuni giorni; sarebbe un’attenuante ai disagi se si desse la possibilità alle famiglie e alle scuole di riorganizzarsi: ma bisognerebbe perlomeno conoscere i tempi, cosa che l’Amministrazione comunale ignora del tutto, pur trattandosi di una questione che produce pesanti impatti sui cittadini, in quanto rappresenta una interruzione di pubblico servizio.

Volt Matera, al fine di individuare una soluzione alla incresciosa situazione, chiede il Suo intervento, affinchè convochi il sindaco di Matera, in presenza dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti dell’Osservatorio Mensa. L’interruzione di pubblico servizio che è stata determinata richiede una soluzione in tempi rapidi ed una comunicazione trasparente nei confronti delle scuole e delle famiglie.

Confidando nella Sua sensibilità ed offrendo la completa disponibilità a collaborare con la prefettura per ogni eventualità, La ringraziamo per l’attenzione attendendo un suo gentile riscontro.

Con i più cordiali saluti.

Il Coordinamento di Volt Matera.

