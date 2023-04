Condividi subito la notizia

Quanto Basta, con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, scritto e diretto da Alessandro Piva è il prossimo spettacolo inserito nel cartellone della Stagione Teatrale del Comune di Martina Franca, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, in scena Giovedì 20 Aprile alle 21.00 presso il Teatro Verdi.

Una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. La moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e ore il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identi­ficarsi.

“La Stagione Teatrale 2022-2023 del Comune di Martina Franca, in collaborazione con il TPP accoglie questo spettacolo che vede nel cast due bravissimi attori come Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, diretti da una grande personalità del teatro e del cinema italiano, Alessandro Piva”, evidenzia l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo.

“Con Quanto Basta la Stagione volge al termine, essendo questo l’ultimo spettacolo inserito in cartellone. Confidiamo nell’accorata partecipazione del pubblico – conclude l’Assessore – affinché anche in questa occasione il magnifico gioco del teatro possa soddisfare i nostri cortesi e attenti spettatori”.

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Verdi dalle 17.00 alle 20.00. Biglietti a partire da 15,00 euro – Info al numero 080.4805080

