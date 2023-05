Condividi subito la notizia

NON SI ARRESTA IL SUCCESSO DEL TALENTUOSO PRODUCER MULTIPLATINO

IL BRANO È CERTIFICATO DOPPIO DISCO DI PLATINO

CON OLTRE 56 MILIONI DI STREAM TOTALI SULLE PIATTAFORME DIGITAL E PIÙ DI 10 MILIONI DI VIEWS



A tre mesi dalla release, “GELOSA” (Epic Records/Sony Music Italy), il primo singolo ufficiale del talentuoso producer multiplatino riferimento a livello mondiale Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, resta stabile al #1 della TOP50 Spotify.

“GELOSA” è certificato doppo disco di Platino e conta più di 56 milioni di streaming totali, di cui 47,8 milioni solo su Spotify. A sole 24 ore dall’uscita, il singolo ha esordito direttamente sul podio della Top50 Spotify, dove per ben tre mesi è rimasto costantemente ai vertici, se non nell’ultima settimana, a seguito della quale ha nuovamente raggiunto la vetta. Il videoclip ufficiale del brano, pubblicato il 13 marzo, in soli tre giorni dall’uscita ha conquistato la posizione #1 nella sezione tendenze per la musica su YouTube e ad oggi totalizza oltre 10 milioni di views.



“GELOSA” è caratterizzato da un flow trap coinvolgente, che fa muovere la testa sin dalle prime note e riprende in alcuni frangenti la melodia di una hit storica della musica urban mondiale, “Right Now” di Akon. Metriche semplici, ma dirette, viaggiano su un tappetto di chitarre elettriche e raccontano di una storia d’amore in cui a far da protagonisti sono gelosia e litigi.

Finesse è un produttore italiano di origini indiane classe ‘99 che è riuscito a conquistare l’approvazione di artisti del calibro di Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, insieme agli italiani Ghali, Sfera Ebbasta, Shiva, Mambolosoco, tra gli altri. La sua carriera musicale inizia nel 2020, quando decide di volare in America con l’obbiettivo di perfezionarsi e approfondire le sue conoscenze in ambito musicale. Rimane negli Stati Uniti 4 mesi, bloccato dall’emergenza Covid, ma è proprio in quel momento che la sua vita prende una svolta decisiva. È lì che conosce il produttore e dirigente discografico francese CashMoneyAp, che lo introduce nella scena dei producer americani permettendogli di migliorare notevolmente la sua tecnica e sviluppare contatti che lo porteranno a intrecciare importantissime collaborazioni, tra cui la firma per il pezzo Yonaguni di Bad Bunny, brano candidato ai Latin Grammy Awards nel 2022 che ad oggi conta oltre 1,2 miliardi di streaming e 826 Mln di views, il successo 4Realtho, prodotto per Day Lee e PnB Rock, e For the Love of New York insieme a Polo G e Nicki Minaj con più di 18,4 milioni di stream solo su Spotify. Il rientro artistico in Italia lo vede al fianco di Sfera Ebbasta, Ghali, Irama, Sick Luke, Mambolosco e Shiva, con questi ultimi due Finesse stringe da anni un forte sodalizio musicale, ma anche insieme a Sangiovanni per Malibu, con 134 milioni di stream su Spotify e 7 dischi di Platino. Il 2022 si è chiuso con la produzione del singolo Purosangue di Luché feat. Shiva (certificato Oro con 17 milioni di streaming totali), oltre ad alcune tracce di Milano Demons, il disco di Shiva certificato doppio Platino, e con Bandito, il nuovo singolo di Mambolosco, dopo la precedente collaborazione per Onlyfans (30,8 milioni di stream e 6,1 milioni di views), banger hit degli Slings feat. Mambolosco che ha invaso TikTok nel 2021. Tra le più recenti collaborazioni di FINESSE da citare quella come producer per “SLUT ME OUT” insieme a NLE Choppa, brano che conta oltre 145 milioni di stream su Spotify e presente nella Top50 USA, con più di 140 milioni di views su TikTok.

Hits: 2