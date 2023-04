Condividi subito la notizia

Ricco il cartellone delle iniziative primaverili a Capurso. Ben 32 le iniziative in programma e 40 gli appuntamenti per i cittadini, i visitatori e i turisti, tra i mesi di aprile a giugno.

Un programma che comprende eventi di musica, presentazione di libri, conferenze su temi sensibili come salute e sport, turismo, ambiente e mobilità, tradizioni e tante attività condivise con il mondo della scuola grazie al piano dell’offerta formativa territoriale e l’Università della Terza Età.

Un cartellone che si chiuderà con la Festa delle Associazioni il 21 giugno, data di presentazione del programma estivo degli eventi.

Tra i nomi e gli appuntamenti che in questa primavera richiameranno gli amanti della musica c’è il concerto di Mario Rosini a Capurso per l’International Jazz Day. Sarà accompagnato da Paolo Romano al basso e da Mimmo Campanale alla batteria. L’evento, su prenotazione, si terrà sabato 29 aprile alla Biblioteca D’Addosio ed è collegato a una raccolta fondi a favore del progetto “Open Village” e a una campagna contro lo spreco alimentare. L’iniziativa è organizzata con il supporto dell’istituto alberghiero Domenico Modugno di Noicattaro e delle associazioni Civitas Mariae e Multiculturita. Il biglietto d’ingresso è di 20 euro con cena spettacolo. Info: 3453918514.

Tra gli altri nomi attesi a Capurso, Stefania Mola (28 aprile) presenterà il suo libro “La Puglia che nessuno conosce”, la scrittrice Gabriella Ottini (5 maggio) autrice di “C’era il mio nome”, la giornalista Bianca Tragni (12 maggio) che illustrerà il decennio francese in Puglia attraverso il suo volume “Anna Ximenes, storia d’amore e di rivoluzione” e lo storico dell’arte Carlo Vanoni (18 maggio) che presenterà “Io sono il cambiamento”, un libro di storia dell’arte che si sofferma “sui pericoli di un’idea sbagliata della bellezza vista come aderenza a un modello perfetto e immutabile”.

Importanti gli appuntamenti del 20 maggio in occasione dell’anniversario dell’incoronazione del prodigioso Affresco della Madonna del Pozzo con la Santa Messa e la processione del Quadro. Attesissima anche la Festa Patronale di San Giuseppe del 3, 4 e 5 giugno.

Per lo sport e l’ambiente in calendario sono stati inseriti due appuntamenti di rilievo a giugno con Capurso in Bici e Capurso in Corsa, rispettivamente 12 e 18 giugno.

“Come sempre, un ricco cartellone condiviso con il lavoro e la passione delle associazioni e delle scuole del territorio – dichiara il sindaco di Capurso Michele Laricchia -. A chi si impegna giornalmente per la promozione delle attività culturali nel nostro paese va un grande grazie da parte dell’amministrazione e dei tanti che partecipano e vivono le iniziative proposte. Grazie al neoassessore alla Cultura Gianni Locorotondo e alla sempre attenta consigliera delegata alle Politiche Scolastiche e alla Biblioteca Mariangela Giordano, parte attiva dell’organizzazione di un cartellone sempre vicino al gusto e alle necessità dei cittadini”.

CARTELLONE PRIMAVERA 2023

Giovedì 27 aprile. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Convegno: “Lo sport e l’armonia … del Benessere e della Performance”.

A cura di Bio Ambra New Age.

Venerdì 28 aprile. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta: “La Puglia che nessuno conosce”. Mariano Rizzo dialoga con l’autrice Stefania Mola.

Sabato 29 aprile. Ore 20:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Giornata Internazionale del Jazz. Mario Rosini Trio in concerto.

Cena concerto a cura di aps Civitas Mariae e Multiculturita.

Mercoledì 3 maggio. Ore 10:30. Biblioteca G. D’Addosio. POFT2023: Le classi terze della scuola secondaria incontrano l’autore Trifone Gargano. Evento in collaborazione con Legalitria.

Venerdì 5 maggio. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta: “C’era il mio nome”. Elena De Natale dialoga con l’autrice Gabriella Ottini.

Settimana di lotta al doping e promozione del movimento attraverso sani stili di vita. “Giochiamo pulito … nello sport e con la vita”. A cura di APS Giorgia e i Gabbiani, Polisportiva Orsa e Consulta Comunale dello Sport:

Lunedì 8 Maggio. Ore 10:00. Scuola G. Venisti. Conferenza sul tema

Mercoledì 10 Maggio. Ore 10:00. Scuola R.L. Montalcini. Conferenza sul tema.

Giovedì 11 Maggio. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio. Conferenza sul tema.

Mercoledì 10 maggio. Ore 18:00. Biblioteca G. D’Addosio. “Frammenti di vita. Ascoltare, leggere, cambiare”. Incontro pubblico a cura di aps Ecotour.

Venerdì 12 maggio. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta: “Anna Ximenes, storia d’amore e di rivoluzione”. Il decennio francese in Puglia. Mariangela Giordano dialoga con l’autrice Bianca Tragni.

Domenica 14 maggio. Ore 16:00. Parco Sandro Pertini.

POFT2023: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si prende cura del Parco Pertini. Pomeriggio a cura del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Giovedì 18 maggio. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Il Libro Parlante presenta: “Io sono il cambiamento”. Vito Prigigallo dialoga con l’autore Carlo Vanoni.

Sabato 20 maggio. Basilica Madonna del Pozzo.

Anniversario dell’incoronazione del prodigioso Affresco della Madonna del Pozzo. Santa messa e processione.

Domenica 21 Maggio.

Ore 8:00. Biblioteca G. D’Addosio. Giornata della donazione di sangue a cura di Avis Capurso.

Ore 18:30. Biblioteca G. D’Addosio. 10^ Edizione Festa della Libera Età: mostra di attività di Laboratorio di Bigiotteria e Pittura. Esibizione dei corsisti di filosofia, inglese, psicologia, spagnolo e chitarra. A cura di UTE Re del Tempo Capurso.

Mercoledì 24 maggio. Ore 17:30. Biblioteca G. D’Addosio.

Conferenza sanitaria progetto Terme di Torre Canne. A cura di aps Ecotour.

Giovedì 25 Maggio. Ore 19:00. Biblioteca G. D’Addosio.

Presentazione del volume Puglia Autentica. Interviene il curatore Gaetano Armenio.

Venerdì 26 maggio. Ore 18:00. Stadio dell’Amicizia.

POFT2023: Manifestazione finale Capurso Multisport.

Domenica 28 maggio

ore 11:00. Biblioteca G. D’Addosio. Conferenza: “Sport Salute e Alimentazione”. Relaziona il Prof. Francesco Giorgino, Primario di Endocrinologia del Policlinico di Bari. A cura di ASD Capursello.

ore 18:30. Auditorium scuola R.L. Montalcini. 10^ Edizione Festa della Libera Età: commedia teatrale di fine corso, scritta e diretta da Nicola Carella. A cura di UTE Re del Tempo Capurso.

Martedì 30 maggio. Ore 18:30. Villa comunale.

10^ Edizione Festa della Libera Età: esibizioni di danze popolari dei corsisti diretti dal M° Spartaco Catacchio. A cura di UTE Re del Tempo. Villa Comunale.

Mercoledì 31 maggio. Ore 18:30. Villa comunale.

10^ Edizione Festa della Libera Età: esibizione di balli di gruppo dei corsisti diretti dal M° Pino Borgia. A cura di UTE Re del Tempo.

Giovedì 1 giugno.

Ore 9:00. Biblioteca G. D’Addosio. POFT2023: Florisa Sciannamea presenta “Nel liquido mondo degli Elfi”. Iniziativa in collaborazione con Legalitria per i ragazzi e le ragazze di quinta.

Ore 18:00. Piazza della Libertà. Giornata Nazionale dello Sport. A cura della Consulta Comunale dello Sport.

Ore 19:00. Auditorium scuola R.L. Montalcini. 10^ Edizione Festa della Libera Età: concerto del coro diretto dal M° Palmo Di Venere. A cura di UTE Re del Tempo.

Dal 3 al 5 giugno. Centro Urbano. Festa Patronale di San Giuseppe.

Lunedì 5 giugno. Ore 21:00. Piazza Umberto I.

POFT2023: concerto dell’orchestra di città “Leggende del suono”.

Martedì 6 giugno. Ore 18:30. Villa comunale.

POFT2023: Sfida a colpi di pagine. Gara di lettura dei ragazzi e delle ragazze delle classi quinte della scuola primaria sul libro “Nel liquido paese degli elfi” di Florisa Sciannamea.

Mercoledì 7 giugno. Ore 18:30. Villa comunale.

POFT2023: Sfida a colpi di pagine. Gara di lettura dei ragazzi e delle ragazze delle classi prime della scuola secondaria sul libro “L’occhio del lupo” di Daniel Pennac.

Giovedì 8 giugno. Ore 18:30. scuola Collodi.

POFT2023: Manifestazione finale progetto “A spasso nel tempo” a cura di aps Academiv.

Domenica 11 giugno.

Ore 8:00. Biblioteca G. D’Addosio. Giornata della donazione di sangue a cura di Avis Capurso.

Ore 18:00. via Madonna del Pozzo. Capurso in Bici. Passeggiata per le vie del paese a cura della Consulta della Bicicletta.

Domenica 18 giugno. Ore 18:00. Villa Comunale.

Capurso in Corsa. Gara podistica di 10 km su strada. A cura di ASD Bio Ambra new Age.

Mercoledì 21 giugno. Ore 18:00. Parco Pertini.

Benvenuta Estate. Festa delle associazioni. Baby dance, animazione.

