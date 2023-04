Condividi subito la notizia

L’artista è specializzata nella tecnica del Body painting

Roberta Lioy ha l’arte che le scorre nelle vene e la manifesta in tutte le sue forme. Nonno ceramista, papà insegnante di arte e immagine, la Lioy intuisce subito il suo talento e coltiva la passione di famiglia.

Frequenta l’Istituto Statale d’Arte e poi l’Accademia di Belle arti specializzandosi in Grafica e Restauro Ligneo.

Dipinge su diverse superfici e su diversi materiali ma raggiunge la sua massima espressione con il Body painting. L’artista ha esposto in gallerie di eccellenza sia in Italia che all’estero con i grandi maestri della storia dell’arte. Nel 2015 ha esposto all’Expo di Milano e anche quest’anno è stata invitata ad esporre a Casa Sanremo. Insegna arti grafiche, vive e svolge le sue attività artistiche nella sua Galleria d’Arte Contemporanea “Broken Glass” a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza.

Ascolta il podcast per conoscere vita e arte di Roberta Lioy:

