Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Polizia di Stato di Matera ha intensificato i controlli stradali in città.

I servizi di controllo del territorio vengono espletati dalle pattuglie della Questura, in collaborazione con quelle del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata.

L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli utenti della strada, specie in considerazione dell’aumento statistico del rischio di sinistri stradali, che si registra ogni anno in coincidenza con l‘avvicinarsi della stagione estiva.

Nel corso dei servizi effettuati nelle scorse settimane, sono state elevate 82 sanzioni per la violazione del Codice della Strada, sequestrati in via amministrativa 4 veicoli e ritirati 13 documenti non in regola.

Sempre con la finalità di ridurre le potenziali cause di incidente e infrazioni e, dunque, di assicurare una maggiore sicurezza della circolazione, i servizi di controllo lungo le arterie stradali della provincia di Matera proseguiranno con sempre maggiore intensità.

Matera, 29 maggio 2023.

