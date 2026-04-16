Presso la Sala del Carroccio in Campidogliola presentazione del libro “Le avventura di Ivan e Robin”

Venerdì 24 aprile alle ore 9:30, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma, si terrà la presentazione del libro “Le avventura di Ivan e Robin”, di Alessandro De Vito. Fiaba dolce e profonda, “Le avventure di Ivan e Robin” racconta la storia di un leone che crede di essere un coniglio e di un coniglio che crede di essere un leone. «Ivan è un giovane sognatore; Robin è un compagno fedele; e, insieme, attraversano un mondo fantastico pieno di misteri, creature magiche e sfide da affrontare».. La fiaba esplora temi come l’amicizia, il coraggio e l’importanza di seguire i propri sogni. Ma “Le avventure di Ivan e Robin” non è solo un racconto di fantasia, ma anche un viaggio interiore che invita i lettori a riflettere sulle proprie esperienze e relazioni. “Le avventure di Ivan e Robin” insegna che, guardando oltre le apparenze, è possibile scoprire la nostra vera natura e accettare come siamo. «In un mondo che impone etichette e ruoli prestabiliti, i due amici scopriranno il valore dell’autenticità, del coraggio e dell’amicizia. Attraverso un viaggio di avventure e scoperte, Ivan e Robin comprenderanno che non è l’aspetto a definire chi siamo, ma ciò che siamo nel cuore». GLI INTERVENTI Moderati dall’attore, DJ e art director Claudio David, interverranno Rita Pignatale (psicologa e psicoterapeuta), Leon Marchi (poeta e scrittore), Mariassunta Martellone (psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva) e Alessandro Costabile (attore), i quali leggeranno anche alcuni estratti dal libro.