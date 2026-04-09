Prefettura di Matera. Appello sulla scomparsa di Giuseppe Partipilo

9 Aprile 2026 Redazione RadioLaser Cronaca, Emergenza, Primo piano, Territorio 0

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Dal pomeriggio dello scorso 18 marzo non si hanno più notizie del Signor Giuseppe Partipilo, nato a Bernalda, il 12 gennaio 1934, ed ivi residente. 

Si invita chiunque sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente di dettaglio, a contattare tempestivamente le Forze di Polizia, rivolgendosi al più vicino presidio dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato. 

Ogni contributo può rivelarsi fondamentale ai fini delle ricerche.

Matera, 9 aprile 2026

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera

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