Prefettura di Matera. Appello sulla scomparsa di Giuseppe Partipilo

Dal pomeriggio dello scorso 18 marzo non si hanno più notizie del Signor Giuseppe Partipilo, nato a Bernalda, il 12 gennaio 1934, ed ivi residente.
Si invita chiunque sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente di dettaglio, a contattare tempestivamente le Forze di Polizia, rivolgendosi al più vicino presidio dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato.
Ogni contributo può rivelarsi fondamentale ai fini delle ricerche.
Matera, 9 aprile 2026
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera
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