PREFETTO MARIA CAROLINA IPPOLITO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MATERA

Condividi subito la notizia

Nella mattina odierna, S.E. il Prefetto di Matera, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Matera nella caserma “Magg. M.O.V.M. Rocco Lazazzera”.

Accolta con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni Russo, l’Autorità ha incontrato i Comandanti della sede e delle Compagnie distaccate, nonché i responsabili dei reparti specializzati: Gruppo Carabinieri Forestale e Nucleo ispettorato del Lavoro di Matera, ai quali ha rivolto il suo saluto.

Dopo una visita agli Uffici (tra cui Centrale Operativa, Reparto Operativo, Nucleo Radiomobile, e Stazione), il Comandante Provinciale ha tenuto un briefing, illustrando l’organizzazione Territoriale, Mobile e Speciale dell’Arma, i compiti e le attività, anche specialistiche, svolte a tutela della collettività con i report dei risultati conseguiti in ambito preventivo e repressivo.

Il Prefetto, ringraziando per la calorosa accoglienza, ha espresso sentimenti di plauso per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da ogni singolo carabiniere. Ha evidenziato, altresì, la delicatezza del ruolo svolto dall’Arma in tutta la provincia, in sinergia e coordinamento con la stessa Prefettura, che sovraintende a tutte le attività volte al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, potendo contare anche sulla capillarità dei Comandi, presenti sul territorio, principali interpreti della vicinanza dello Stato ai cittadini.

Views: 2