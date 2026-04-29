Potenza, Via Ondina Valla nel degrado: lavori fantasma e silenzio dell’Amministrazione

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Il consigliere comunale Alfonso Nardella (Lega) denuncia la grave situazione di Via Ondina Valla, nell’area adiacente a Via Consolini e Via delle Medaglie Olimpiche, definendola l’ennesimo caso di mancanza di controllo e di assenza politica da parte dell’Amministrazione comunale.

L’ordinanza dirigenziale n. 400/2024 fissava al 11 ottobre 2024 la conclusione dei lavori per la posa della fibra ottica, ma a distanza di mesi la strada si presenta completamente compromessa, con buche, crepe e ripristini eseguiti in modo approssimativo. Un quadro che contraddice apertamente gli obblighi previsti e che evidenzia una gestione carente dei lavori e dei controlli.

Si tratta di una situazione inaccettabile, che mette a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti e che conferma un modello amministrativo incapace di far rispettare regole e tempi, lasciando i cittadini a subire le conseguenze di interventi incompleti.

Il consigliere chiede un intervento immediato e un cronoprogramma chiaro per il rifacimento del manto stradale, sollecitando l’Amministrazione a uscire dal silenzio e ad assumersi le proprie responsabilità.

Via Ondina Valla è solo uno dei tanti esempi di incuria diffusa in città: servono interventi immediati, tempi certi e responsabilità chiare. Senza un cambio di passo, l’Amministrazione continuerà a lasciare interi quartieri nel degrado, con cittadini costretti a convivere ogni giorno con disservizi e mancanza di sicurezza.

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