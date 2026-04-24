Potenza Calcio in visita all’APT di Basilicata

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Proseguono le visite istituzionali del Potenza Calcio dopo la conquista della Coppa Italia Regionale Trenitalia.

Il club rossoblù ha fatto tappa presso l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, partner presente sulla felpa ufficiale indossata dalla squadra guidata da mister De Giorgio in occasione della doppia finale contro il Latina.

All’incontro con la Direttrice APT Margherita Sarli hanno preso parte il Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia, il difensore Yuri Rocchetti, il centrocampista Bilal Erradi e l’attaccante Luca Mazzeo.

“Abbiamo fortemente voluto il logo dell’APT sulla nostra felpa, consapevoli dell’importanza di promuovere a livello nazionale non solo il brand Potenza Calcio, ma anche i valori della nostra regione”. È quanto ha dichiarato il Presidente Donato Macchia che ha aggiunto: “Ringrazio la Direttrice Sarli per l’ospitalità e per aver condiviso con noi questo percorso. La vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia è stato un bellissimo momento di promozione per il club e per l’intero territorio”.

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