Pomarico, dopo quarant’anni riapre la Biblioteca Comunale*

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*L’INAUGURAZIONE NEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE*

Pomarico, 22 aprile – Domani, 23 aprile, il Comune di Pomarico restituirà alla comunità un presidio culturale atteso da decenni: riapre infatti la Biblioteca Comunale, chiusa da più di quarant’anni e ora nuovamente fruibile grazie alla sistemazione di alcuni locali all’interno della sede municipale.

La riapertura è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Officina delle Idee”, che ha offerto la propria disponibilità a gestire gli spazi, gli orari e le attività della biblioteca, garantendo un servizio stabile e aperto alla cittadinanza.

“Desidero ringraziare l’associazione Officina delle Idee per l’impegno e la sensibilità dimostrati – dichiara il Sindaco Francesco Mancini –. La riapertura della biblioteca assume un valore particolare in questo momento storico, in cui il digitale domina le nostre vite. Ritrovare il profumo della carta, il silenzio dello studio, la possibilità di sfogliare un libro insieme ad altri cittadini è un gesto che parla di comunità, identità e futuro”.

A fargli eco è l’Assessore alla Cultura, Beatrice Difesca, che sottolinea la valenza educativa dell’iniziativa:

“Riaprire le porte della biblioteca significa riaprire una finestra sul mondo per i nostri giovani e non solo. Abbiamo lavorato con determinazione per far sì che Pomarico tornasse ad avere un luogo fisico dove la cultura non sia solo fruizione passiva, ma incontro e confronto. Questa biblioteca non sarà solo un deposito di libri, ma un laboratorio di idee e un punto di aggregazione sociale che mancava da troppo tempo. È il primo passo di un percorso che vede la cultura al centro della nostra visione di crescita del territorio”.

Il Sindaco sottolinea inoltre che l’attuale collocazione negli spazi comunali rappresenta una soluzione temporanea:

“Una volta completati i lavori nell’area della frana, il nostro obiettivo è trasferire lì la biblioteca, trasformandola in un punto di riferimento culturale capace di contribuire al rilancio di quella zona strategica del paese”.

La riapertura della Biblioteca Comunale segna dunque un passo importante per Pomarico, che torna a dotarsi di un luogo dedicato alla lettura, alla conoscenza e alla crescita collettiva. L’inaugurazione è prevista alle ore 17.00, come detto nella sede comunale.

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