Condividi subito la notizia

IL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E SCREENING DI APRILE

Continuano anche ad aprile gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma di aprile, partito lo scorso venerdì 17 con lo screening clinico eco mammella, prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Di seguito gli ulteriori appuntamenti previsti per il mese in corso:

· venerdì 24 aprile “Marginalità sociale e bisogni complessi: prevenire l’emergenza”, strategie utili per stimolare le risorse informali e orientarsi ai servizi del territorio. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30, condotto da Rosa Cortese (assistente sociale) e Alessandra Pepe (psicologa)

· giovedì 30 aprile “Screening clinico dermatologico” dalle ore 15 alle 19, condotto da Alex Meduri (medico specializzando in dermatologia)

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it.

Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.

Views: 1