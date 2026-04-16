“POLIZIA DI STATO – ESERCITAZIONE SQUADRA DI NEGOZIAZIONE”

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Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato la prima esercitazione annuale della Squadra di Negoziazione della Questura di Potenza.

Uno spaccato operativo, realistico, finalizzato a testare i tempi di reazione e d’intervento degli operatori di polizia, in ambiente urbano, ottimizzando i moduli di gestione della criticità in chiave di de-escalation e soluzione non cruenta della problematica.

Il team intervenuto, costituito nel 2023, è composto dai Negoziatori operativi della Polizia di Stato e dalla squadra di supporto, coadiuvati dalla S.I.C. (Squadra Interventi Critici) costituita, tra l’altro, dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata con il compito d’intervenire in caso di eventi rischiosi che possano determinare gravi turbative.

All’esercitazione della Polizia di Stato ha preso parte anche un’équipe di osservatori della Direzione Centrale Anticrimine – Dipartimento della P.S., arrivati sul posto per verificare il corretto svolgimento delle procedure, unitamente ad uno psicologo della Polizia di Stato.

Per questo motivo è stato simulato un sequestro di persona all’interno di una attività commerciale nel centro cittadino.

L’attività, preceduta da un briefing tattico, ha visto il coinvolgimento dei Negoziatori, del personale della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica nonché dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Polizia Locale.

Le operazioni hanno avuto inizio alle ore 13:30, momento in cui il malintenzionato ha preso in ostaggio un dipendente e un cliente del negozio.

Di seguito ha preso il via l’opera del negoziatore della Polizia di Stato che ha subito intrapreso una trattativa con l’offender volta al rilascio degli ostaggi.

La simulazione in argomento si inserisce in un progetto più ampio voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che prevede due esercitazioni annue.

L’attività ha visto il coinvolgimento delle sale operative di tutte le Forze dell’Ordine e di tutte le organizzazioni del capoluogo deputate alla gestione delle emergenze, anche al fine di poter dare ai cittadini, durante le fasi dell’esercitazione, tutte le rassicurazioni, le informazioni e i suggerimenti del caso.

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