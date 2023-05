Condividi subito la notizia

Ferrone (Art.1-Pd): archiviazione Procura Brescia per Speranza mette fine all’ignobile campagna di sciacallaggio politico

L’archiviazione disposta dalla Procura di Brescia per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e per l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’inchiesta per la gestione della pandemia mette fine all’ignobile campagna di sciacallaggio politico scatenata da precisi ambienti politici per colpire Speranza. E’ il commento di Carmine Ferrone (Art.1-Pd), consigliere della Provincia di Potenza.

L’estraneità di ogni addebito – aggiunge – è comprovata dalla posizione pressochè unanime di tutta la comunità scientifica italiana ed internazionale che ha condiviso ed in buona parte determinato i provvedimenti assunti durante l’emergenza Covid 19. Gli italiani hanno conosciuto nei terribili anni della pandemia l’impegno senza risparmio di energia di Roberto apprezzandone il suo comportamento e la sensibilità sociale dimostrata specie nei confronti degli anziani e dei cittadini più esposti alla pandemia. Adesso – conclude Ferrone – si diano le risposte che le persone attendono per la cura della salute, senza spostare l’attenzione, in particolare sull’emergenza delle liste di attesa.

