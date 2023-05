Condividi subito la notizia

Dalle parti del Pd hanno la memoria corta. Correva l’anno 2013 e presso il Consorzio di Bonifica del Vulture, sede di un ente pubblico, si svolgeva l’evento organizzato dall’allora candidato Sindaco per il centro-sinistra, Sabino Altobello, al quale partecipavano anche un Assessore e un Consigliere Regionale. La notizia è riportata sui quotidiani del tempo. Il tema era il rilancio del settore agricolo dell’area e si era in piena campagna elettorale. In quell’occasione non furono rilasciate dichiarazioni di sdegno e non furono presentate interrogazioni consiliari da parte della Sinistra o di altri partiti per appurare i motivi dell’ “arrogante scelta e del perché enti strumentali della regione si prestino al gioco politico di personaggi politici non rispettosi delle istituzioni”. Due pesi e due misure che confutano le parole odierne del Consigliere Cifarelli il quale ha tirato in ballo l’uso disinvolto delle istituzioni per fini elettorali da parte dal centro-destra, in merito all’incontro con gli agricoltori che si terrà oggi pomeriggio a Lavello, promosso da una Lista in corsa per le prossime elezioni amministrative della città. Certe valutazioni negative e approssimative valgono per gli avversari politici ma non per sé stessi o per gli affini. Una maggiore pacatezza non guasterebbe in questa campagna elettorale al fulmicotone. Inoltre, per essere da esempio non bisogna dare il cattivo esempio o almeno occorre evitare di strumentalizzare episodi incolpevoli, mettendo in mezzo anche le istituzioni, per i giochetti di partito.

