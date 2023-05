Condividi subito la notizia



“Condivido con grande apprensione l’angoscia che i genitori di Mattia Laviola stanno vivendo da ieri. La speranza di tutti i lucani è che l’imponente apparato attivato dalla Prefettura di Matera per le ricerche di Mattia possa dare, prima possibile, l’esito sperato. Un grazie sentito va ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Stato, alla Protezione Civile, al Sindaco e agli amministratori di Policoro, ai volontari e a tutti coloro che sono, in queste ore, al lavoro col fiato sospeso per ritrovare Mattia sano e salvo”.



È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

