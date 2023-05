Condividi subito la notizia

“La posizione pragmatica e realistica dell’Italia sulle politiche green trova condivisione anche da altre otto nazioni europee. Francia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria, infatti, hanno presentato alla Commissione europea le loro comuni riserve contro la proposta di regolamento Ue sui target Euro 7, in quanto la stessa ‘non appare realistica e rischia di avere effetti negativi sugli investimenti nel settore già impegnato nella transizione verso l’elettrico’. Ora la speranza è che al Parlamento Europeo si possa lavorare a significative modifiche per rendere la proposta più realistica e meno ideologica. Il governo Meloni continua a considerare prioritario il sostegno alla filiera italiana a la concreta possibilità che questa possa adattarsi in tempi ragionevoli alle nuove esigenze. Penso, ad esempio, allo stabilimento di Melfi in Basilicata, uno dei più importanti della nostra Nazione che deve in tutti i modi essere sostenuto in questo passaggio”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vice presidente della commissione Ambiente in Senato

Roma, 23 maggio 2023

