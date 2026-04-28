Pisticci, un nuovo modello di accoglienza per il turismo internazionale

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Pisticci, 28 aprile 2026 – L’Educational Tour di Pisticci si è concluso con successo, confermando l’interesse crescente dei mercati internazionali verso il territorio. Il viaggio è iniziato a Masseria Macchia, dove i buyer provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi europei sono stati accolti in un’atmosfera elegante e autentica, rimanendo colpiti da uno stile capace di unire ruralità, paesaggio e mare.

Il percorso è proseguito nel cuore del centro storico, tra i rioni Terravecchia e Dirupo. Qui gli operatori hanno scoperto il fascino delle casette bianche del borgo pisticcese, per poi immergersi nei paesaggi lunari dei Calanchi. Il viaggio è proseguito nella campagna pisticcese, presso l’Hotel Masseria Torre Fiore, tra storia e sapori tradizionali rivisitati in chiave moderna, fino a raggiungere la costa del Porto degli Argonauti, riferimento d’eccellenza per il turismo di fascia medio-alta.

L’esperienza ha fatto tappa anche presso “Il Filaro” del Castello di San Basilio, luogo simbolo della storia locale, per poi aprirsi alle eccellenze enogastronomiche del territorio, dal pesce freschissimo di EmAntò ai laboratori di pasticceria artigianale di “Pasticci” a Marconia.

Il momento centrale si è svolto al Museo Essenza Lucano, dove il workshop tecnico ha definito le direttrici di sviluppo della destinazione. Giuseppe Lalinga, responsabile del Piano di Sviluppo Turistico, ha illustrato il quadro del territorio e le evoluzioni in corso, evidenziando un incremento del 91% delle presenze straniere e una significativa tenuta del mercato domestico rispetto al 2019. A seguire, Gianpiero Andrulli ha presentato i prossimi passaggi della campagna di comunicazione, delineando un racconto rinnovato della destinazione, in linea con le dinamiche della domanda internazionale.

Il Sindaco Domenico Albano e l’Assessore al Turismo Francesca Colacicco hanno indicato le prossime direttrici di lavoro. “Continueremo con azioni di promo-commercializzazione mirate sui mercati obiettivo e, allo stesso tempo, lavoreremo per favorire una migliore mobilità interna alla destinazione, così da agevolare il collegamento tra le diverse aree del territorio e rendere l’esperienza di visita più integrata”.

Il tour si è concluso al Ristorante L’Incontro con una cena-degustazione di prodotti locali, organizzata dall’esperto di turismo esperienziale Beniamino Laurenza. Al termine del viaggio, i buyer hanno confermato la volontà di inserire Pisticci Mare nelle proprie proposte commerciali, riconoscendola come una nuova e affascinante destinazione del Sud Italia.

Il Sindaco Domenico Albano e l’Assessore al Turismo Francesca Colacicco

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