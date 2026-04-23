Pisticci si conferma protagonista del turismo internazionale: al via l’Educational Tour con buyer da due continenti

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Il Comune di Pisticci compie un passo decisivo nel consolidamento della propria immagine sui mercati internazionali. Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Turistico promosso dall’Assessorato al Turismo, il territorio si prepara ad accogliere, dal 26 al 28 aprile 2026, una nutrita delegazione di buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Francia, Belgio, Spagna, Svizzera e Romania. L’iniziativa mira a intercettare una domanda turistica di fascia media-alta, interessata a un’offerta che sappia coniugare qualità, servizi d’eccellenza e autenticità.

Il tour rappresenta un’immersione totale nella bellezza del territorio: gli operatori visiteranno i rioni storici Dirupo e Terravecchia, scoprendo l’arte della ceramica e della pasticceria artigianale, per poi spostarsi verso la costa tra il Porto degli Argonauti e il Castello di San Basilio. Lungo il percorso, gli ospiti potranno ammirare il fascino paesaggistico dei Calanchi, anche come set di grandi produzioni internazionali e godere dell’ospitalità d’eccellenza offerta dalle masserie locali.

Il momento clou della manifestazione si terrà nel pomeriggio del 27 aprile, a partire dalle 17:30, presso il Museo Essenza Lucano a Pisticci Scalo. Sotto il titolo “Basilicata e Pisticci: un viaggio nell’anima del Mediterraneo”, l’evento si aprirà con la proiezione del fortunato spot “My Name is Pisticci”, un’immersione nelle eccellenze del territorio tra mare, cultura, natura ed eventi. Durante la presentazione verrà illustrato il fascino di una destinazione dalle due anime: quella di Pisticci borgo autentico e green e quella di Marina di Pisticci glamour e friendly. Ad arricchire la visione strategica interverrà il Direttore di APT Basilicata, Margherita Sarli, con un focus su Pisticci e la Costa Jonica all’interno della Destinazione Basilicata.

La giornata si concluderà con un momento di incontro informale tra buyer e seller: un’occasione per tessere nuove relazioni e opportunità commerciali.

I dati statistici supportano questa visione: Pisticci è oggi la seconda destinazione in Basilicata per numero di pernottamenti stranieri. I numeri parlano di un incremento di oltre il 90% rispetto al 2019 — l’anno record del turismo regionale — e di una performance nel 2025 superiore del 10,8% rispetto all’anno precedente.

“La presenza di buyer provenienti da Stati Uniti e Europa – ha evidenziato l’Assessore al Turismo Francecsa Colacicco – conferma che il brand Pisticci Mare gode di un interessante appeal internazionale. Questo Educational Tour non è un evento isolato, ma parte di una strategia precisa che vuole intercettare nuovi target e mercati. Vogliamo che grandi player turistici scoprano la qualità della nostra offerta, affinché la crescita dei flussi continui a generare valore e nuove opportunità per tutta la nostra comunità”.

“Il mercato globale – ha concluso il Sindaco Domenico Albano – cerca sempre più destinazioni capaci di unire sostenibilità e certificazioni di qualità. In questo scenario, Pisticci si distingue come uno dei pochissimi comuni italiani a detenere contemporaneamente la Bandiera Blu, la Bandiera Verde, la Bandiera Lilla e le Spighe Verdi. Questi prestigiosi riconoscimenti confermano la nostra volontà di investire su un modello di accoglienza sostenibile. inclusiva e certificata capace di rispondere alle esigenze di una domanda internazionale sempre più sofisticata ed esigente”.

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