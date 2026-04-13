Pisticci: il Centro Sociale Michetti promuove il ruolo della comunità con un convegno dedicato all’aggregazione

13 Aprile 2026 Redazione RadioLaser Appuntamenti, Associazioni, Cultura, Istituzioni, Primo piano, Riconoscimenti, Storia, Territorio 0

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Il Centro Sociale Michetti A.P.S.-E.T.S. organizza un importante momento di riflessione e confronto dal titolo “Il centro sociale come elemento di aggregazione e stimolo comunitario”, in programma a Pisticci.

L’evento si terrà sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 19:00, presso la Sala Consiliare in Piazza Umberto I, e rappresenta un’occasione per approfondire il valore dei centri sociali come luoghi di inclusione, partecipazione e crescita collettiva.

Intitolazioni delle sezioni e i relatori

Il convegno sarà articolato in diverse sezioni tematiche, ciascuna dedicata a figure di riferimento e animata da esperti del settore:

  • Sezione Cultura “Prof. Pietro Leone”
    con gli interventi del G. Coniglio e della Lucia Gesualdi
  • Sezione Reduci e Combattenti “Domenico Bellini”
    affidata al relatore Berardino Quinto
  • Sezione Femminile “Prof.ssa G. Laurenza Palazzo”
    con la relazione della Anna Di Marsico
  • Sezione Anziani “Dott. Michele Di Trani”
    con l’intervento del Vito Di Trani

I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori sarà il presidente del Centro Sociale, il Alcibiade Jula, promotore dell’iniziativa.

Sono previsti inoltre gli interventi di importanti rappresentanti istituzionali:

  • il sindaco Domenico Albano
  • l’assessore regionale Cosimo Latronico
  • i consiglieri regionali Viviana Verri e Piero Marrese

Moderazione e momenti culturali

A moderare l’incontro sarà la Maristella D’Alessandro Jula.

Durante la serata è prevista anche la consegna di pergamene e momenti di intrattenimento con intermezzi musicali a cura di “Quelli che… La fisorchestra Lucana”, oltre alla partecipazione della community Radio Laser.

Un invito alla partecipazione

L’iniziativa si propone di rafforzare il senso di appartenenza e il dialogo tra cittadini, istituzioni e realtà associative, sottolineando il ruolo centrale dei centri sociali nella vita delle comunità locali.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il presidente
Comm dott Alcibiade JULA

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