Pisticci, grande partecipazione al convegno sul ruolo dei centri sociali

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di Antonio Vito Rondinone

Si è svolta sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 19:00, presso la Sala Consiliare di Piazza Umberto I a Pisticci, l’importante incontro promosso dal Centro Sociale Michetti A.P.S.-E.T.S. dal titolo “Il centro sociale come elemento di aggregazione e stimolo comunitario”.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione e confronto sul valore dei centri sociali quali luoghi di inclusione, partecipazione attiva e crescita collettiva, registrando una sentita partecipazione da parte della cittadinanza.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Centro Sociale, dott. Alcibiade Jula, promotore dell’evento, che ha sottolineato l’importanza di creare spazi condivisi capaci di rafforzare il tessuto sociale e favorire il dialogo tra generazioni.

Il convegno si è articolato in diverse sezioni tematiche, ciascuna dedicata a figure di riferimento e arricchita dal contributo di relatori qualificati.

Per la Sezione Cultura “Prof. Pietro Leone” sono intervenuti il prof. Giuseppe Coniglio e Lucia Gesualdi. Particolarmente apprezzato il contributo storico del prof. Coniglio, che ha ripercorso la figura e l’eredità culturale di Pietro Leone, evidenziandone il ruolo nel contesto sociale e culturale del territorio e sottolineando come il suo esempio continui a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni.

La Sezione Reduci e Combattenti “Domenico Bellini” ha visto la relazione del Generale Berardino Quinto, il quale ha offerto un intervento di grande spessore umano e istituzionale, richiamando i valori del servizio, del sacrificio e della memoria storica, fondamentali per la costruzione di una comunità consapevole e coesa.

La Sezione Femminile “Prof.ssa G. Laurenza Palazzo” è stata curata da Anna Di Marsico, con un focus sul contributo delle donne nella vita comunitaria.

Particolarmente apprezzata la Sezione Anziani “Dott. Michele Di Trani”, con l’intervento del dott. Vito Di Trani e il collegamento speciale dall’Australia di Jacopo Di Trani, momento di forte emozione per il pubblico presente.

Nel corso della serata si è registrata anche la presenza e l’intervento della dott.ssa Tiziana Silletti, Garante dei detenuti, delle vittime di reato, della salute e degli anziani della Regione Basilicata, che ha offerto un contributo significativo sui temi della tutela dei diritti, dell’inclusione sociale e dell’attenzione alle fasce più fragili, sottolineando il ruolo fondamentale degli anziani e dei centri sociali come presìdi di prossimità e supporto alla comunità, nello specifico del Centro Sociale Gaetano Michetti di Pisticci.

Numerosi anche gli interventi istituzionali che hanno arricchito il dibattito: il sindaco Domenico Albano, l’assessore regionale Cosimo Latronico e il consigliere regionale Piero Marrese hanno ribadito il sostegno delle istituzioni a iniziative capaci di rafforzare la coesione sociale.

Marrese ha sottolineato: Il Centro Sociale “Prof. Gaetano Michetti” rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale, capace di unire generazioni, esperienze e storie diverse. I centri sociali non sono solo spazi fisici, ma veri presidi di comunità, in cui si costruiscono relazioni, si promuove cultura e si rafforza il senso di appartenenza. In un tempo segnato da isolamento e frammentazione, questi luoghi assumono un ruolo ancora più strategico.Custodire la memoria, valorizzare le esperienze, sostenere la partecipazione significa dare radici al presente e prospettiva al futuro. Le Istituzioni hanno il dovere di accompagnare, valorizzare e rafforzare queste realtà, investendo nella qualità della vita e nella coesione delle nostre comunità.

La moderazione dell’incontro è stata affidata a Maristella D’Alessandro Jula, che ha guidato con equilibrio e professionalità i vari momenti della serata.

Non sono mancati momenti di intrattenimento e riconoscimento: durante l’evento sono state consegnate pergamene celebrative e si sono alternati intermezzi musicali a cura del gruppo “Quelli che… La fisorchestra Lucana”, con la partecipazione della community tecnica e della diretta social a cura di Radio Laser.

L’iniziativa si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti, il presidente Jula ha ringraziato tutti per il contributo nella buona riuscita della serata in particolar modo al cavaliere Giuseppe Quinto, confermando il ruolo centrale dei centri sociali come presìdi fondamentali di aggregazione e crescita per l’intera comunità.

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