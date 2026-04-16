PISTICCI: DA OGGI 16 APRILE IN S.ANTONIO, LA RELIQUIA DELLA TERRA PORZIUNCOLA DOVE E’ MORTO SAN FRANCESCO

Condividi subito la notizia

Da oggi, fino a sabato 18 aprile 2026, nella chiesa di Sant’Antonio della parrocchia omonima guidata dal

Parroco don Mattia Albano, sarà presente la reliquia della terra della porziuncola , dove è morto San

Francesco d’Assisi. Un grande onore per la nostra chiesa, da sempre francescana e giubilare, ospitare

una storica testimonianza di fede verso un Santo parecchio amato dal popolo pisticcese.

Come ci informa il Parroco don Mattia Albano, perché l’evento si verificasse, ha insistito parecchio il Padre

francescano pisticcese, don Giuseppe Castronuovo, a cui vanno i ringraziamenti della intere comunità.

Questo in particolare, il programma per l’occasione predisposto e che interesserà la tre giorni della visita

della preziosa reliquia francescana. Per oggi, giovedi 16 aprile, la celebrazione eucaristica alle ore 8,00,

mentre alle ore 15,00 la Coroncina della Divina Misericordia e visita della classi del catechismo. Alle 18,00

celebrazione Eucaristica presso il Santuario della Madonna del Casale. In chiusura di giornata, alle 23,30

veglia di preghiere per le famiglie della città. Per sabato 18 aprile, ultimo giorno di permanenza e

ospitalità della reliquia, alle ore 8,00 celebrazione Eucaristica; alle ore 10,00, accoglienza dei bambini di

prima Comunione di Tinchi e solenne momento di preghiera. Alle ore 11,00, momento di preghiera e

catechesi per i cresimandi. Alle ore 12,00 il Canto del regina Coeli, saluterà la partenza della reliquia dalla

nostra città.

MICHELE SELVAGGI

Views: 7