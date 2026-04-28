Pineta jonica, nasce la tartufaia Alsia: 143 ettari per ambiente ed economia

Si apre una nuova fase per la valorizzazione del patrimonio boschivo della fascia jonica lucana. Con il Decreto del Presidente della Regione n. 96 del 21 aprile 2026, è stato ufficialmente riconosciuto lo status di “tartufaia controllata” per circa 143 ettari di terreni boscati di proprietà Alsia, situati nei comuni di Pisticci e Scanzano Jonico.
Un passaggio che segna un cambio di passo nella gestione delle risorse naturali regionali, puntando a coniugare tutela ambientale e sviluppo economico sostenibile. L’obiettivo è chiaro: trasformare il bosco in una risorsa produttiva, senza comprometterne gli equilibri.
Il risultato arriva al termine di un lavoro tecnico e istituzionale portato avanti dai funzionari Alsia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani Basilicata e con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. Un’azione coordinata che si inserisce nel nuovo Piano di Gestione Forestale regionale, ancora in fase di approvazione, orientato a una gestione più efficiente e moderna dei boschi lucani.
Ma la portata dell’intervento va oltre l’aspetto economico. Le pinete della fascia jonica rappresentano una difesa naturale fondamentale contro l’erosione e proteggono le aree agricole retrostanti. La loro tutela rientra pienamente nelle strategie regionali di conservazione attiva del territorio, in linea con il Regolamento n. 3/2022, che individua nel tartufo anche un indicatore di qualità ambientale e biodiversità.
“La pineta jonica è un presidio ambientale che dobbiamo proteggere e, allo stesso tempo, valorizzare con scelte sostenibili”, sottolinea il direttore Alsia Michele Blasi. “Il riconoscimento delle tartufaie controllate rappresenta un’opportunità concreta per coniugare tutela e sviluppo. In Basilicata il tartufo sta acquisendo un peso crescente, grazie anche al tartufo nero della Valle del Serrapotamo, che si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nei mercati nazionali e internazionali. È una filiera su cui investire per rafforzare l’economia locale e l’identità del territorio.”
Nella fase iniziale, il piano prevede interventi mirati per garantire la produttività delle aree: diradamenti selettivi delle piante deperienti, spalcature, messa a dimora di nuove piante tartufigene e gestione delle radure. Prevista anche la realizzazione di infrastrutture di protezione, tra cui recinzioni e cartellonistica, per regolamentare gli accessi e limitare i danni causati dalla fauna selvatica.
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