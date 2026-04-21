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CONTINUANO LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE IN PIAZZA UMBERTO E PIAZZA CESARE BATTISTI IL PROGRAMMA FINO AL 30 APRILE

SPETTACOLO DI MAGIA E CLOWNERIE, VISITE GUIDATE GRATUITE E LABORATORI PER LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Dal 23 al 30 aprile il calendario propone attività dedicate ai diritti dell’infanzia, alla lettura e alla narrazione, affiancate da spettacoli, laboratori creativi e visite guidate alla scoperta della città. Un programma che intreccia educazione, immaginazione e partecipazione, valorizzando lo spazio pubblico come ambiente inclusivo e generativo.

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e della Festa della Liberazione, la settimana assume anche un valore simbolico, rafforzando il legame tra cultura, memoria e comunità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Giovedì 23 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Piccoli e diritti – ore 9–11

Prosegue il percorso educativo dedicato ai diritti dell’infanzia, rivolto alle classi della scuola primaria. Attraverso letture condivise e il “gioco dei diritti”, i bambini vengono accompagnati in un’esperienza partecipativa per consolidare la conoscenza dei diritti fondamentali e il valore della Costituzione come strumento di cittadinanza attiva.

Attività riservata a una classe per giornata. Partner: Leggere Coccole

· Bari e il cinema – ore 11–13

Una visita guidata dedicata al rapporto tra Bari e il cinema: un itinerario nel centro cittadino per scoprire i luoghi che negli anni sono diventati set di film, documentari e produzioni televisive. Tra curiosità e racconti legati alla settima arte, Bari si conferma un set a cielo aperto capace di ispirare registi e produzioni.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

· Letture e Dialoghi – ore 17–19

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, un nuovo appuntamento della rassegna dedicata agli albi illustrati e al confronto sui temi del consenso e delle relazioni. Uno spazio aperto di ascolto e condivisione, in cui ragazze e ragazzi possono esprimere pensieri, emozioni e domande in un contesto accogliente e partecipativo.

Partner: Annalisa Calice

Venerdì 24 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Piccoli e diritti – ore 9–11

Nuovo appuntamento del percorso educativo sui diritti dell’infanzia.

Attraverso attività ludico-educative e momenti di lettura, i bambini sono guidati in una riflessione condivisa sui diritti, sulla convivenza civile e sulla partecipazione.

Attività riservata a una classe. Partner: Leggere Coccole

· Magic e Clown on the Road – Spettacolo di magia e clownerie – ore 18–20

Uno spettacolo coinvolgente e interattivo che unisce magia e clownerie, pensato per bambini e famiglie. Tra apparizioni, sparizioni ed effetti sorprendenti, il pubblico viene accompagnato in un viaggio fatto di stupore e divertimento, con momenti di partecipazione diretta che rendono grandi e piccoli protagonisti.

Un’esperienza che unisce intrattenimento e valori, trasformando la piazza in uno spazio di meraviglia condivisa.

Partner: Associazione Cucciolo

Sabato 25 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Bari e San Nicola – ore 10–12

Un itinerario guidato dedicato alla figura di San Nicola e al profondo legame con la città di Bari. Tra luoghi simbolo, racconti e tradizioni, il percorso restituisce il valore culturale e spirituale di una figura capace di unire popoli e culture diverse.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Domenica 26 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Occhi sulla piazza – ore 10–12

Un laboratorio fotografico itinerante che invita i partecipanti a osservare la piazza con uno sguardo nuovo, alla ricerca di dettagli, prospettive e frammenti di bellezza da immortalare.Le immagini più significative saranno selezionate per una mostra futura, trasformando l’esperienza in un racconto collettivo della città.

Partner: Associazione fotografi di strada

· Mostri tra noi – ore 10:30–13

Un racconto animato per bambini e famiglie che unisce narrazione e creatività.

Attraverso la storia de I due mostri, i partecipanti vengono accompagnati in un viaggio tra emozioni, diversità e relazioni. A seguire, il laboratorio “La roulette dei mostri” invita i bambini a inventare e creare personaggi fantastici, stimolando fantasia ed espressione.

Un’esperienza coinvolgente e partecipativa, pensata per valorizzare immaginazione e condivisione.

Partner: Madimù

· Bari e San Nicola – ore 17–19

Un itinerario guidato dedicato alla figura di San Nicola e al profondo legame con la città di Bari. Tra luoghi simbolo, racconti e tradizioni, il percorso restituisce il valore culturale e spirituale di una figura capace di unire popoli e culture diverse.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Giovedì 30 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi – ore 10–12

Una passeggiata guidata nei quartieri Umbertino e Murat per ripercorrere l’evoluzione urbanistica della città dal 1814 ai giorni nostri.

Un itinerario tra architettura e storia che racconta la nascita e lo sviluppo della “città nuova”.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.

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