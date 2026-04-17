PARTITA DI SERIE C “POTENZA- MONOPOLI” DEL 26 APRILE 2026

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Disposto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di domenica 26 aprile prossimo, la partita di calcio “Potenza – Monopoli”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 18 del 15 aprile 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Potenza – Monopoli” in considerazione dell’acerrima rivalità tra le tifoserie, più volte sfociata in episodi di violenza.

Da ultimo, in occasione dell’incontro disputato il 17 settembre 2023 a Potenza, al termine della gara, durante il deflusso, i tifosi locali hanno tentato di entrare in contatto con quelli pugliesi in procinto di lasciare la città; proposito scongiurato dall’intervento delle Forze dell’Ordine.

A seguito dei fatti accaduti, nelle successive gare tra le due squadre è stato necessario adottare provvedimenti di divieto di trasferta delle tifoserie ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza-Monopoli” di domenica 26 aprile prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.

Potenza, 17 aprile 2026

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